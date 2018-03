"Non credo che ci sia un rischio di crollo dell'Ue", a seguito dell'uscita della Gran Bretagna dalla Ue, del voto italiano e della situazione in Polonia. Così il portavoce del Parlamento europeo per la Brexit Guy Verhofstadt. "Il mio invito è che si riformi l'Europa per andare incontro alle preoccupazioni dei cittadini e alle sfide che abbiamo di fronte -ha aggiunto- per natura sono ottimista e credo che ci sia da parte dell'Europa la volontà di riformarsi".(Di giovedì 8 marzo 2018)

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Verhofstdat crollo