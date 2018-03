Usa | fratellastro Kim ucciso con nervino Scattano nuove sanzioni su Pyongyang

"Meghan Markle ha detto di non conoscermi" : l'accUsa del fratellastro : Le ha chiesto aiuto e lei ha fatto finta di non conoscerlo. È ciò che ha denunciato il fratellastro di Meghan Markle, Tom Markle Jr., alla stampa: dopo aver chiesto alla futura sposa una mano su come gestire l'assalto dei media alla sua famiglia d'origine, lei gli avrebbe dato il benservito, dicendo di non conoscerlo. Una risposta che è stata per lui come "un pugno in faccia" e che va ad aggiungersi alle altre - numerose - ...