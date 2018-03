Usa | Cohn lascia amministrazione Trump | rottura dopo i dazi su acciaio e alluminio

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 marzo 2018) Gary, il top advisor economico della Casa Bianca,il suo posto. In una dichiarazione,non dà alcuna ragione per l’addio e si limita a spiegare che “è stato un onore servire il mio Paese e mettere in atto politiche economiche rivolte alla crescita, in particolare il passaggio della storica riforma delle tasse”. Subito, parlando con il New York Times, Donaldha affermato che “Gary ha fatto uno splendido lavoro… ed è un raro talento”. Poi, in un tweet, il presidente ha scritto che “molti vogliono questo posto – sceglieremo in modo saggio!”. Al di là delle dichiarazioni ufficiali, sembra comunque che la vera ragione delle dimissioni disia la guerra sul commercio estero ormai esplosa nell’. Gary, nominato alla guida del National Economic Council subitol’entrata dialla Casa Bianca, è sempre stato un personaggio piuttosto ...