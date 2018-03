Uomini e Donne | Nicolò sceglie Marta | la prova in un’esterna

Uomini e Donne / Nilufar Addati sorprende Giordano e Nicolò : l'avvistamento! (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Nilufar Addati ha deciso di andare a riprendere Giordano Mazzocchi e Nicolò Ferrari sopo il loro addio al programma.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 19:50:00 GMT)

Francesco Monte diventa scrittore per Uomini e Donne : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie su Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 che ha appena visto Tina Cipollari venire ampiamente criticata da Maria De Filippi. Le ultime novità ci svelano che domani 8 marzo arriverà in edicola un nuovo magazine interamente dedicato ad una delle trasmissioni più popolari di Mediaset con una rubrica curata da Francesco Monte. Gossip: Francesco Monte diventa scrittore per Uomini e Donne Francesco ...

Uomini e Donne/ Video - Domenico e Tina Cipollari : ballo "sensuale" in studio (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. "Per Gemma Galgani e Giorgio Manetti un diverso trattamento rispetto agli altri": parlano due ex del programma(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 19:40:00 GMT)

Lavoro - donne laureate del Sud guadagnano meno dei colleghi Uomini : Teleborsa, - Una donna laureata da quattro anni che lavora al Sud ha un reddito medio mensile netto di 300 euro inferiore a quello di un uomo , 1000 euro contro 1300, . A quattro anni dalla laurea il ...

Uomini e Donne Puntata di Oggi 08 marzo 2018 : Domenico bacia in bocca Gemma! : In questo video vedrete che cosa accadrà nella prossima Puntata Uomini e Donne Over. Domenico parte alla carica e prende di mira Gemma Galgani baciandola in bocca. Nuove discussioni tra Ida, Sossio, Riccardo! Uomini e Donne: Anna Tedesco presa di mira nuovamente da Gianni Sperti! Nella seconda parte di Uomini e Donne Trono Over, gli affezionati telespettatori ne vedranno davvero delle belle. Anna Tedesco dopo aver chiaramente detto ...

Uomini e Donne anticipazioni - Nilufar e Nicolò : esterna con dedica : anticipazioni Uomini e Donne, Nilufar a Milano da Nicolò Ferrari: la dedica dopo l’esterna Il percorso di Nilufar a Uomini e Donne non sembra stia procedendo per il meglio. La tronista ha infatti rischiato di perdere due dei suoi corteggiatori migliori. A causa della sua volontà di avere un nuovo confronto con Lorenzo Riccardi, Giordano […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, Nilufar e Nicolò: esterna con dedica proviene da ...

Uomini e Donne puntata di Oggi 07 marzo 2018 - Giorgio a Gemma : io e te mai più insieme! : Oggi a Uomini e Donne Trono Over, Gemma ha riferito di aver voluto chiudere con Giorgio. L’uomo però l’ha trattata malissimo. Angelo si è riproposto ad Anna Tedesco, ma gli opinionisti e Valentina Autiero l’hanno denigrato! Uomini e Donne: Giorgio Manetti nella bufera! La puntata Uomini e Donne Oggi è iniziata con un filmato mostrato da Maria De Filippi e che riguarda le lezioni di ballo prese da Domenico. ...

Donne guadagnano il 16% in meno degli Uomini nella Ue - il divario più basso è in Italia : Il divario retributivo tra uomini e Donne si aggira intorno al 16% nell'Unione europea. In altre parole, per ogni euro guadagnato all'ora da un uomo, una donna guadagna in media 84 centesimi. Lo ...

Uomini E DONNE/ Brutto colpo per Gemma Galgani : l'ultima confessione di Giorgio (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono Over. "Per Gemma Galgani e Giorgio Manetti un diverso trattamento rispetto agli altri": parlano due ex del programma(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 16:34:00 GMT)

Uomini e donne diventa un magazine - i tronisti arrivano in edicola : Uomini e donne diventa un settimanale. Nasce Uomini e donne magazine (Fivestore – divisione editoriale RTI SpA – in collaborazione con il Gruppo Mondadori e Fascino P.g.t), il settimanale in edicola da giovedì 8 marzo: 68 pagine di racconto, che narrano e approfondiscono le vicende dei protagonisti del programma di Maria De Filippi che da oltre 20 anni appassiona quotidianamente oltre 3 milioni di telespettatori su Canale 5. Uomini ...

Uomini E DONNE/Jeremias Rodriguez nuovo tronista : la conferma di Gabriele Parpiglia (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico. La scelta di Sara Affi Fella sarà Luigi Mastroianni? Lorenzo Riccardi preoccupato: "Me la porta via!"(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 16:15:00 GMT)

Francesco Monte diventa ‘scrittore’ per Uomini e Donne : Uomini e Donne: il nuovo progetto di Francesco Monte dopo L’Isola dei Famosi Domani uscirà il primo numero del nuovo magazine dedicato interamente al mondo di Uomini e Donne, e all’interno ci saranno anche delle rubriche fisse curate da alcuni protagonisti amati dai numerosi telespettatori, tra i quali Francesco Monte. Difatti quest’ultimo, dopo la sfortunata esperienza nella tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi, ...

ANNA TEDESCO/ Uomini e Donne - Angelo chiede scusa : "Vorrei tornare a parlare con te" : Al trono over di Uomini e Donne si torna a parlare di ANNA TEDESCO. Il cavaliere Angelo chiederà scusa alla dama per le accuse delle scorse puntate e chiederà di ricominciare a frequentarsi.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 15:53:00 GMT)

Uomini e Donne news - Lorenzo : romantico messaggio per Sara : news Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi e Sara Affi Fella: messaggi in codice sui social? Le cose tra Sara e Lorenzo hanno iniziato a sgretolarsi nel corso dell’ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne. In ogni caso, lui sembra aver fatto un passo indietro. Il corteggiatore aveva deciso di andare via a causa […] L'articolo Uomini e Donne news, Lorenzo: romantico messaggio per Sara proviene da Gossip e Tv.