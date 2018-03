Università | ecco i migliori atenei italiani per 5 grandi aree di studio

Università. Normale - Sant'Anna di Pisa - Iuss di Pavia : ecco i progetti della Federazione : ... fisico-chimici, le l'impatto sull'agricoltura, le ricadute economiche, la gestione del rischio, la scienza dei dati, la sensoristica, le telecomunicazioni e la robotica. La nascita del Dipartimento ...

Università. Normale - Sant’Anna di Pisa - Iuss di Pavia : ecco i progetti della Federazione : ROMA – Le tre scuole universitarie federate (Normale e Sant’Anna di Pisa, Iuss di Pavia) hanno presentato i nuovi progetti congiunti in ricerca e formazione, dopo l’entrata in vigore degli statuti, avvenuta lo scorso 25 febbraio, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Particolarmente rilevanti e attuali le sfide scientifiche che attendono il nuovo soggetto […] L'articolo Università. Normale, Sant’Anna di Pisa, Iuss di Pavia: ...

Sapienza - PoliMi e Bocconi tra le 10 migliori Università al mondo. Ecco i loro punti di forza : Tra le 10 università migliori al mondo ci sono anche tre italiane: la Sapienza, Politecnico di Milano e Bocconi. Il riconoscimento arriva dagli analisti della formazione universitaria QS Quacquarelli Symonds, che classifica l’eccellenza delle migliori università al mondo in 48 discipline e in cinque macro aree di studio. I tre atenei non figurano nella top ten globale che vede il Regno Unito e gli Stati Uniti ...

Università - ecco quant’è ampio il divario di genere fra studenti : Foto: Mack Male/flickr I redditi di uomini e donne sono molto, molto diversi, e certo non in favore dei primi. Eppure quando parliamo di gender pay gap la parte facile del discorso purtroppo si esaurisce qui: in questa semplice affermazione. Se invece cerchiamo di capire il perché di ragioni possibili ce ne sono diverse. Che sia la discriminazione, il maggior peso di figli e famiglia, la frequenza con cui si lavoro e il campo, le preferenze ...

Università - ecco il calendario dei test di ammissione : Sono state pubblicate le date dei test di ammissione all’Università per l’anno accademico 2018/2019. Li ha resi noti in questi giorni il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, pubblicandoli sul proprio sito web. I test di ammissione si svolgeranno a partire dal prossimo 4 settembre e fanno riferimento ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale. ecco il calendario dei test di ammissione: Medicina e ...

Università in inglese - ecco chi offre più corsi in Europa : Francia, Germania, Paesi Bassi. In alcuni paesi Ue si registrano più di 1000 programmi English-taught, insegnati in inglese. Ma è giusto? E come funziona il modello all’estero?...