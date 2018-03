ilfattoquotidiano

: Università, è miope continuare a ragionare con la logica delle classifiche - Nessuno, se non Lucio Bolle, ha fatto… - ilfattoblog : Università, è miope continuare a ragionare con la logica delle classifiche - Nessuno, se non Lucio Bolle, ha fatto… - TutteLeNotizie : Università, è miope continuare a ragionare con la logica delle classifiche -

(Di mercoledì 7 marzo 2018) Nessuno, se non Lucio Bolle, ha fatto di più per il suo Laboratorio e per il Dipartimento dove lavorava. E tutti i colleghi, i docenti e i direttori correvano da lui. Era il buon assegnista Lucio Bolle, che non faceva storie, era appassionato, disponibile e pubblicava molto. E in più aveva la fortuna di avere una sua famiglia, una compagna e due figli. Ma un lunedì mattina arrivò da lui la scadenza del contratto lasciandolo nei guai, in lacrime. E il taglio ai fondi di ricerca lo finì. Dopo essersi addottorata e aver messo la testa a posto, Elisabetta Ferrarini ha vinto un assegno di ricerca nel Dipartimento di Scienze: ogni mattina doveva raccogliere e analizzare dati per contribuire all’attività di ricerca. E per farlo non c’erano né sabati né domeniche, occorreva portare il lavoro anche a casa. Una mattina mentre stava lì a elaborare dati, l’aria è diventata immobile e si è ...