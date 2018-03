Unicef | nel mondo 520 milioni di bambini fuori dalle statistiche

Siria : Unicef - oltre 1000 bambini uccisi o feriti nel 2018 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Unicef : un milione di neonati muore nel giorno della nascita : Ogni anno, 2,6 milioni di neonati nel mondo non sopravvivono al primo mese di vita, circa 7.000 neonati ogni giorno. Un milione di loro muore lo stesso giorno in cui nasce. Secondo il nuovo rapporto dell'Unicef 'Ogni bambino è vita', il ...

Capodanno - Unicef : “Nel mondo quasi 386mila nuove nascite - 1.325 in Italia” : Secondo l’Unicef oggi nasceranno in tutto il mondo quasi 386.000 bambini; di questi oltre il 90% nascerà nelle regioni meno sviluppate, in Italia nasceranno circa 1.325 bambini. L’Isola di Christmas delle Kiribati, una piccola isola nel Pacifico, molto probabilmente accoglierà il primo bambino nato nel 2018, gli Stati Uniti l’ultimo. A livello globale, oltre la metà di queste nascite dovrebbe avvenire in 9 paesi: in India ...

Pediatria - Unicef : nel 2017 sempre più bambini “sotto attacco” : bambini utilizzati come scudi umani, uccisi, mutilati e reclutati per combattere. Stupri, matrimoni forzati, rapimenti e riduzione in schiavitù sono diventate delle tattiche normali nei conflitti in Iraq, Siria, Yemen, Nigeria, Sud Sudan e Myanmar. A denunciare questo scenario nelle zone di conflitto nel mondo è l’Unicef, secondo cui quest’anno i bimbi hanno subito un numero impressionante di attacchi, mentre le parti in conflitto ...

