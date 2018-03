Una cena da Oscar | il menù dell’after party

Xiaomi a cena con Mauro Icardi : primo indizio di Una collaborazione con l'Inter? : Le sorprese, però, non sembrano ancora finite, perché di mezzo potrebbe esserci anche lo sport più amato dagli italiani: il calcio . Il vicepresidente della società cinese Xiang Wang ieri sera si è ...

Il prossimo governo? Perché il 25 marzo è Una data decisiva per il futuro dell'Italia : lo scenario : Come ampiamente previsto, dopo il voto del 4 marzo l'Italia è piombata in un sostanziale caos. La ragione? Ogni governo è impossibile . Lo dimostra la distribuzione dei seggi. Si parte dal Senato , ...

Donatella Versace : "Trump offrì a me e a Madonna Una cena al fast food KFC" : "Com'è Trump? Avevamo affittato la sua casa in Florida per un servizio fotografico con Madonna, venne a farci visita e ci offrì una cena 'Kentucky fried chicken': cioè ho detto tutto di lui". Un aneddoto lapidario quello regalato da Donatella Versace, ospite di Che Tempo che Fa su Rai1, sull'attuale Presidente Usa.La stilista sembra aver scoperto un altarino, anche se Trump non ha mai nascosto la sua passione per i fast ...

“Immediatamente espulsi”. Isola - a poche ore dalla diretta - cosa viene fuori. Sarà Una puntata ricca di colpi di scena e momenti di tensione. Ma per “quei” naufraghi non ci sarà proprio nulla da fare… : Lunedì 5 marzo andrà in onda la settima puntata dell’Isola dei Famosi. Dopo un primo slittamento del programma dal lunedì al martedì (per via della serie “Il commissario Montalbano che metteva abbastanza paura a Mediaset), il reality torna ad andare in onda di lunedì. Il motivo? Sempre Montalbano. Questa settimana la seguitissima serie andrà in onda di martedì e quindi l’Isola si è “adeguata”. cosa vedremo nella puntata di questa sera? Intanto ...

Coree - il dialogo continua : Una delegazione di Seul a cena da Kim Jong-un : In cambio il Nord potrebbe fare leva su Seul per allargare le maglie delle sanzioni economiche internazionali che, per quanto porose, stanno mettendo in difficoltà la sua economia. Tornata in patria, ...

Jacopo Gassmann : «Una cena fra amici si trasforma in duro conflitto» : Una piacevole cena tra quattro amici nella New York dell'upper class colta e liberal. I padroni di casa: Amir, avvocato di successo, nato e sempre vissuto in America ma di origini pachistane, e sua ...

“Basta - non ce la faccio più”. Il terribile messaggio su Instagram di Una ragazza disperata : parole che - però - non passano inosservate tra gli utenti. E alla fine ecco il colpo di scena : Un annuncio scioccante, pubblicato su Instagram per annunciare il proprio suicidio. E grazie al quale, però, la sua storia ha preso fortunatamente una piega diversa da quella, drammatica, che sembrava ormai inevitabile. Tutto è successo grazie alla prontezza di un’amica social, che imbattutasi nel testo inquietante ha subito allertato la polizia permettendo così agli agenti di intervenire. L’episodio è accaduto martedì 27 ...

Molestie - l’intervista di Asia Argento ad Ambra Battilana : “Tra Priapo e le mucchette sul tavolo. Quando nel 2010 mi trovai a Una cena elegante di Berlusconi” : Cinque anni prima di essere molestata da Harvey Weinstein Ambra Battilana era finita in una “cena elegante” a casa di Silvio Berlusconi. Era il 2010 e aveva 18 anni. “Emilio Fede mi fece portare lì con Chiara Danese. Scappammo, lui ci rincorse dicendo che non avremmo più lavorato”. Insieme all’amica Chiara Danese, Battilana ha testimoniato contro Berlusconi nel processo per le notti di Arcore. Asia Argento ha ...

[Il retroscena] Dopo Una raffica di No - ecco i 17 più 1 del governo 5 Stelle. Tre donne a Interno - Difesa e Esteri. E Grillo tace : La denuncia è arrivata da Emanuele Fiano , Pd, e "Pagine ebraiche 24", il quotidiano dell'ebraismo italiano che, a fine mattinata, ha parlato di "sdegno" per la candidatura di un docente di economia "...

MUSICA A MILANO/ Dieci anni di "Rock'n'Roll" in Una compilation che celebra la scena alternativa del capoluogo : A MILANO molti locali per la MUSICA live hanno chiuso, ma altri ne sono nati, ad esempio il Rock'n'Roll che con una compilation celebra Dieci anni di esistenza.

“Non cosciente”. Isola dei famosi - le immagini choc di Francesca Cipriani. La naufraga in Una scena surreale. “Guardate che fanno col suo corpo”. E Giucas Casella fuori di sé : “Mi viene da piangere…” : Sull’Isola dei famosi, tra uno scandalo e l’altro, nascono anche dei bei rapporti d’amicizia. Vuoi la convivenza coatta in condizioni precarie, vuoi il tento tempo passato assieme, tra i naufraghi si sono instaurati dei rapporti sinceri. Tra questi c’è quello nato tra i due personaggio più ‘strambi’, cioè Giucas Casella e Francesca Cipriani. La pupa e il mentalista hanno regalato in queste settimane dei ...