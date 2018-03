Tumore del pancreas ostacolato dall' app Visio Medic

Tumore del pancreas : ecco i 4 fattori di rischio - arriva l’app che informa i pazienti : E’ una vera e propria guida per il paziente colpito da Tumore del pancreas. Il suo obiettivo è aiutare chi si appresta a sottoporsi ad un complesso intervento chirurgico, spiegando nel dettaglio tutte le fasi, da prima del ricovero fino al ritorno a casa. Si chiama VisioMedic, ed è la prima app messa a punto per la Fondazione Poliambulanza di Brescia, polo ospedaliero di riferimento in Italia, dove vengono eseguite più di 50 resezioni ...

Tumore metastatico del colon-retto : la personalizzazione delle cure : Il Tumore del colon-retto è una delle neoplasie più frequenti, ma è anche una di quelle nelle quali, ottimizzando la gestione, oggi si raggiungono obiettivi che, in passato, erano inimmaginabili. L’ideale è prevenirlo, aderendo ai programmi di screening. Nelle forme diagnosticate precocemente la guarigione è più facile da ottenere, ma, con i trattamenti oggi disponibili, si raggiungono buoni risultati anche se ci sono già metastasi. Carmelo ...

Emma Marrone : età - peso - altezza e il dramma del Tumore. La vita privata - gli ex fidanzati (vip) e le curiosità sulla cantante salentina : È una delle cantautrici italiane più amate e deve il suo successo ad ”Amici”. Era il 2010 ed Emma Marrone si aggiudicava la nona edizione del programma televisivo ideato e condotto da Maria De Filippi. Nata il 25 maggio 1984 a Firenze ma trasferitasi fin da piccola nel Salento di dove erano originari i genitori. La carriera di Emma Marrone inizia nel 2003 con la vittoria del reality show televisivo Popstars. sulla scia del suo ...

Epidemiologia e fattori di rischio del Tumore allo stomaco in Italia : Per il 2017 sono attesi quasi 13.000 nuovi casi di carcinoma gastrico, dato stabile rispetto al 2016 e in riduzione rispetto al 2014 quando sono stati riscontrati 14.500. Il cancro gastrico è attualmente all'ottavo posto negli uomini, al sesto per le donne e pari al 4% di tutti i tumori per entrambi i sessi con una maggiore incidenza nell'età sopra i 70 anni [1]. Dal punto di vista geografico l' area dell'Appennino Tosco-Romagnolo e Marchigiano ...

Operato l'uomo col Tumore più grande della sua testa : I chirurghi di Mumbai, in India, hanno rimosso con successo un tumore cerebrale da 1,8 kg di un uomo di 31 anni, la più grande massa mai documentata. Raggiungendo una dimensione più grande della testa effettiva del paziente, il tumore cresceva principalmente nello spazio tra il cranio e il cuoio capelluto, sebbene il 10% sporgesse nel suo cervello. La rimozione accurata della massa dal cervello, dall'osso e dai vasi sanguigni circostanti ha ...

Nadia Toffa/ Foto - l'inno alla vita della Iena dopo il Tumore : Nadia Toffa, la Iena pubblica una Foto con un messaggio che è un inno alla vita dopo la malattia: tanto affetto per lei. Uscia pubblica alla presentazione del libro "Mi vivi denro".(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 17:01:00 GMT)

Una nuova Tac per il cuore. Una rivoluzione nella prevenzione dell’infarto miocardico e del Tumore polmonare : Questo post è a cura di Carlo Gaudio, Direttore del Dipartimento Cuore e Grossi Vasi, Università La Sapienza di Roma, Consigliere di Amministrazione dell'AifaINonostante i grandi progressi conseguiti dalla Medicina, le malattie cardiovascolari sono tuttora la prima causa di morte nel mondo occidentale. Inoltre esse rappresentano un alto costo per la collettività a causa dell'invalidità che spesso determinano. Il ...

Nadia Toffa prima de Le Iene parla del Tumore : 'Andate davanti lo specchio e sorridete' : Nadia Toffa dà uno schiaffo alle polemiche degli scorsi giorni e torna a scrivere su Facebook a poche ore da una nuova puntata de Le Iene . 'Vi va di fare una prova? Andate davanti a uno specchio e ...

MONICA LEOFFREDI / Il drammatico racconto della conduttrice : "Ho dovuto operarmi per un Tumore alla pelle" : MONICA LEOFFREDI ha raccontato a Porta a Porta la sua drammatica scoperta avvenuta diversi anni fa: da un neo, apprese di avere un tumore maligno alla pelle.(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 11:07:00 GMT)

Monica Leofreddi : “Ho avuto un Tumore della pelle - mi è passata tutta la vita davanti” : Monica Leofreddi ha avuto un cancro ma per fortuna il suo è un esempio di “buona e felice prevenzione”, come ha sottolineato Bruno Vespa nella puntata di Porta a porta di mercoledì 21 febbraio su Rai1 in cui era ospite la conduttrice. Monica Leofreddi: “Non volevo fare la mappatura dei nei perché stavo allattando…” Nel […] L'articolo Monica Leofreddi: “Ho avuto un tumore della pelle, mi è passata tutta ...

Daria Bignardi/ E il Tumore : "Non mi interessa parlare della mia malattia" (Le parole della settimana) : Daria Bignardi, dopo aver rivelato al mondo intero di aver sconfitto il tumore, parlerà di amore, malattia e ansia nello studio di Massimo Gramellini (Le parole della settimana, rai tre)(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 08:57:00 GMT)

India - rimosso il Tumore al cervello più grande del mondo : Un intervento di oltre sette ore per rimuovere un tumore di 1,87 chilogrammi. I medici di un ospedale di Mumbai, in India, hanno rimosso dalla testa di un uomo di 31 anni il tumore attaccato al cervello più grande al mondo.Lo ha riferito l'agenzia di stampa Ians. L'intervento, su Santlal Pal, paziente dello Stato di Uttar Pradesh, è stato eseguito dai chirurghi dell'ospedale BYL Nair della capitale industriale Indiana, dopo che i ...

Rimosso Tumore cervello più grande del mondo - 1 - 8 kg : ...87 chilogrammi, che si configura come il più grande di questo tipo mai asportato al mondo. Lo riferisce l'agenzia di stampa Ians. L'intervento, su Santlal Pal, un paziente dello Stato di Uttar ...

Rimosso Tumore cervello più grande del mondo - 1 - 8 kg : ...87 chilogrammi, che si configura come il più grande di questo tipo mai asportato al mondo. Lo riferisce l'agenzia di stampa Ians. L'intervento, su Santlal Pal, un paziente dello Stato di Uttar ...