Trovato in Australia il più antico messaggio in bottiglia

Il più antico messaggio in bottiglia è stato riTrovato su una spiaggia in Australia : Facendo una passeggiata su una remota spiaggia dell'Australia occidentale, una famiglia di Perth ha scoperto quello che si ritiene sia il più antico messaggio in una bottiglia: un messaggio rimasto tra le onde dell'oceano per ben 132 anni. Si tratta di un foglio datato 12 giugno 1886 e affidato al mare da una nave tedesca, la Paula."Incredibilmente, una ricerca d'archivio in Germania ha trovato il Giornale di bordo originale della nave ...

Australia : Trovato il più antico messaggio in bottiglia : La famiglia Illman di Perth (Australia), passeggiando in spiaggia, ha scoperto quello che si ritiene sia il più antico messaggio in bottiglia: avrebbe vagato nell’oceano per 132 anni. “Quando lo abbiamo srotolato ho visto un messaggio stampato che chiedeva al lettore di contattare il consolato tedesco“, ha raccontato il signor Illman. Il documento è datato 12 giugno 1886 ed è stato affidato al mare da una nave tedesca, la ...

Australia - riTrovato messaggio in bottiglia dopo 132 anni - : La famiglia Illman di Perth, a ovest del Paese, ha scoperto una nota datata 1886 all'interno di un involucro di vetro. Il messaggio è parte di un esperimento tedesco condotto in mare aperto