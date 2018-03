Trono Classico | Virginia Stablum reagisce dopo l’addio a Nicolò

Uomini e Donne/ Sara Affi Fella molto vicina a Luigi - Lorenzo preoccupato : "Me la porta via!" (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. La scelta di Sara Affi Fella sarà Luigi Mastroianni? Lorenzo Riccardi preoccupato: "Me la porta via!"(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 05:05:00 GMT)

Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Classico - video anteprima : Marta torna - Virginia va via (6 marzo) : Uomini e Donne, Oggi 6 marzo 2018 in onda il Trono Classico. Nicolò Brigante riaccoglie Marta ma Virginia se ne va. Primo bacio per Mariano Catanzaro(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 14:27:00 GMT)

Uomini e Donne - Trono Classico : Marta torna da Nicolò - Virginia lascia lo studio : Mentre Brigante dichiara di essere vicino alla scelta, Mariano bacia Federica e decide di eliminare Ida.

Uomini e Donne - anticipazioni Trono Classico : Nicolò Fabbri si elimina - SARA bacia anche LUIGI : Le registrazioni del trono classico di Uomini e Donne continuano ad andare avanti: scopriamo dunque insieme che cosa è accaduto nello studio di Maria De Filippi domenica 4 marzo 2018; Tina Cipollari, come prima cosa, ha potuto conoscere circa venti corteggiatori (tra i quali si è distinto un uomo vestito da marinaio). Nilufar Addati, asserendo che se fosse andata da loro avrebbe certamente discusso, ha scelto di non fare esterne né con Nicolò ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 05/03 : Nella puntata di oggi del Trono Classico di Uomini e Donne si inizia con l’entrata dei tronisti e a seguire i corteggiatori di Nilufar e Sara: per la prima ci sono Giordano, Nicolò e Stefano; per la seconda ecco Luigi, Alessandro e Lorenzo. La prima esterna è quella di Sara e Nicolò F.: la tronista critica l’atteggiamento rinunciatario del corteggiatore, già conosciuto in altri contesti, e il ragazzo risponde che vuole andarci piano, ...

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione Trono Classico 4 marzo 2018 : Sara e Luigi si baciano! Lorenzo - indignato - lascia lo studio! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono classico 4 marzo 2018: Sara fa infuriare Lorenzo! Il gesto di Nicolò B. verso una delle sue corteggiatrici! Anticipazioni Uomini e Donne: Lorenzo esce dallo studio quando vede l’esterna in cui Sara e Luigi si baciano! Nicolò Ferrari ritorna! Mariano dice qualcosa di molto importante ad una delle sue pretendenti! Nicolò Brigante scatena la forte reazione di ...

