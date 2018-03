Trasporti | sarà un giovedì nero |  a rischio metro | bus | treni | aerei | taxi

corriere

: Oggi #7marzo ha inizio il #GreenLogisticsExpo2018, e #RAM Logistica Infrastrutture e Trasporti S.p.A sarà presente… - ferpress : Oggi #7marzo ha inizio il #GreenLogisticsExpo2018, e #RAM Logistica Infrastrutture e Trasporti S.p.A sarà presente… - VFrittelloni : RT @ISPRA_Press: 7 Regioni e 100 tappe attraverso 200 comuni, per un totale di 6000 km: è il @LIFEprogramme 'In bici attraverso la Rete Nat… -

(Di mercoledì 7 marzo 2018) Ventuno ore di stop per i. Dodici per i mezzi del trasporto pubblico (dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio). E altrettante per i dipendenti del comparto aereo