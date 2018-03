Tragedia Astori | Batistuta | ' Una morte inaccettabile | inondiamo di affetto la famiglia di

PSG-Real Madrid - Zidane : 'Astori? Che Tragedia. Penso alla famiglia e alla figlia' : Vittoria all'andata per 3-1 al Santiago Bernabeu, vittoria anche al ritorno per 2-1 al Parco dei Principi. Il Real Madrid supera l'ostacolo Paris Saint Germain e si conferma infallibile in Champions ...

Tragedia Davide Astori : non sono ancora escluse cause esterne : “Soltanto tra sessanta giorni, quando avremo la diagnosi definitiva, si potrà dire con certezza esattamente che non ci siano state cause che potevano essere riconoscibili o cause esterne di qualche tipo“. Lo ha detto il Procuratore capo di Udine Antonio De Nicolo dopo aver ricevuto il primo responso dell’autopsia eseguita dai medici legali sul corpo del capitano della Fiorentina Davide Astori. La Procura ha quindi rilasciato il ...

Cena - playstation e whatsapp a Sportiello : le ultime ore di Astori prima della Tragedia : Davide Astori , con la sua morte improvvisa e inaspettata, ha lasciato un vuoto tremendo in tutti gli amanti del calcio, dello sport e della vita. Eppure la sera prima della immane tragedia il capitano della Fiorentina aveva Cenato regolarmente insieme a tutta la squadra e si era poi rilassato con il suo compagno di squadra ...

Tragedia Astori - domani l’autopsia : affidata al cardiopatologo che indagò sulla morte di Igor Bovolenta : 1/96 LaPresse/Jennifer Lorenzini ...

Tragedia Astori : le ipotesi del medico sportivo : L’Italia ha “un protocollo eccezionale di controlli sanitari” nel calcio. Lo dice all’Adnkronos il Professor Ernesto Alicicco, storico medico sportivo della Roma in merito al decesso del capitano della Fiorentina Davide Astori. “I controlli che si fanno ai professionisti, si fanno ogni sei mesi e non scappa mai nulla. Aspetto di vedere quello che dirà l’autopsia. Sono curioso da un punto di vista scientifico ...

