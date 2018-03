Traffico Roma del 07-03-2018 ore 09 | 55

Roma : Traffico intenso su GRA e tratto urbano A24 : Viabilità Roma : 1 Km di coda sulla Diramazione Roma Sud dell’A1 per un veicolo in fiamme Roma – traffico molto congestionato nella Capitale. Sul Grande... L'articolo Roma : traffico intenso su GRA e tratto urbano A24 proviene da Roma Daily News.

Maltempo a Roma - buche e voragini nelle strade : Traffico in tilt - città nel caos : La neve ma soprattutto la pioggia che cade quasi ininterrottamente da giorni sulla Capitale hanno deteriorato ulteriormente il gia’ malandato manto stradale, per la disperazione dei Romani. buche piene di acqua causano rallentamenti continui sia in centro che in periferia. Quelle più pericolose vengono ‘presidiate’ da vigili che le segnalano ad automobilisti, motociclisti e pedoni. Allagamenti, voragini piene d’acqua, ...