Tottenham | Pochettino | ' Convinti fin dai primi minuti'

Tottenham - Pochettino Siamo fiduciosi - la Juve non è solo Higuain : Nella Juventus c'è ottimismo per il recupero di Higuain, ma Pochettino teme tutti i bianconeri: 'Credo sia fra i migliori attaccanti al mondo assieme a Kane - aggiunge - Lo abbiamo già affrontato e ...

Pochettino - artigli e lacrime : 'Tottenham - elimina questa super Juventus. Che tristezza per Astori' : LONDRA - Il peso del mito di Wembley e i tifosi dalla propria parte: il Tottenham ci crede. E non solo per il 2-2 ottenuto a Torino nell'andata degli ottavi di Champions League . Mauricio Pochettino '...

Tottenham-Juventus - Pochettino/ “I bianconeri sono pieni di campioni - Astori lo volevo al Southampton” : Tottenham-Juventus, parla Pochettino: “I bianconeri sono pieni di campioni, Astori lo volevo al Southampton”. Il tecnico degli Spurs ha parlato in conferenza in vista della gara di domani(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 15:34:00 GMT)

Tottenham-Juve - Pochettino : 'Siamo certi di poter vincere' : 'Domani ci sarà da divertirsi, giocheremo contro uno dei top club europei ma noi siamo una squadra coraggiosa, composta da giocatori con una mentalità positiva, che ama le sfide. Siamo certi di poter ...

Tottenham - Pochettino : "Siamo maturi abbastanza per battere la Juve. Astori? Lo volevo al Southampton" : dramma astori - Una grande tragedia che ha scosso tutto il mondo del calcio. Vogliamo esprimere le nostre condoglianze alla famiglia di Davide e a tutti i suoi amici". Pensiero condiviso anche da ...

Champions League - Tottenham-Juventus : la conferenza di Pochettino LIVE : Higuain? È' uno dei migliori attaccanti al mondo al pari di Kane, ovviamente. Fermarlo non è facile, anche conoscendo al meglio le sue caratteristiche. La Juventus è una grande squadra, servirà ...

Tottenham - Pochettino show : “Juventus dominata - Sarri è il top” : Il tecnico del Tottenham, Mauricio Pochettino, è tornato ad analizzare la gara di Champions League contro la Juventus. L’argentino, con un po’ di spavalderia, ha dichiarato: “La Juventus è una grande squadra con grandi giocatori e per noi è stato un orgoglio dominare a Torino. La qualificazione è molto aperta. Il risultato dell’andata è ottimo, ma non ci sono favoriti”. Il tecnico ha anche affrontato il parallelismo tra ...

Crystal Palace-Tottenham - Pochettino sceglie Moura : TORINO - Il Tottenham inizia il tour de force, che lo porterà alla sfida con la Juventus , nel derby londinese con il Crystal Palace . Per gli Spurs quello di oggi sarà la prima di una serie di cinque ...

Il Tottenham di Pochettino continua a stupire : il segreto è… il ribes nero! : Al momento del sorteggio di Nyon, quando dall’urna è uscito il Tottenham come avversario della Juventus per gli ottavi di Champions League, in molti hanno ‘esultato’ per aver evitato squadre come Manchester United, Psg e Liverpool. In molti hanno però sottovalutato la qualità degli ‘Spurs’ che possono contare su giocatori del calibro di Harry Kane, Alli, Eriksen e Lamela. Il 2-2 dell’Allianz Stadium, quindi, ...

Pochettino : 'Il Tottenham ha dominato la Juventus' : TORINO - Soddisfatto. Con - forse - un'eccessiva dose di entusiasmo che lo porta a dire: ' Abbiamo dominato la Juventus '. Pochettino, tecnico del Tottenham , analizza così ai microfoni di Premium l'...

LIVE Juventus-Tottenham - DIRETTA Champions League 2018 : andata degli ottavi di finale. Formazioni ufficiali : Allegri torna all’antico - Pochettino sceglie Lamela : CLICCA QUI PER LE PAGELLE LIVE DI Juventus-Tottenham Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Tottenham, andata degli ottavi di finale della Champions League. La fase finale comincia con una sfida importantissima per i bianconeri. L’obiettivo della Juve è chiaro, arrivare fino in fondo alla competizione ma il primo ostacolo sarà tutt’altro che semplice. La squadra di Massimiliano Allegri si presenta all’appuntamento ...

Champions - Juventus-Tottenham : Allegri vs Pochettino : Se non si avesse però accesso a una televisione, sarà possibile optare per la diretta streaming, grazie al servizio 'Premium play', offerto gratuitamente per tutti gli abbonati della pay tv.

Juventus-Tottenham - la formazione scelta da Pochettino : c’è qualche assenza di rilievo : Il Tottenham è sbarcato a Torino per affrontare questa sera la Juventus nella gara valida per gli ottavi di finale di Champions League. Il tecnico dei londinesi Mauricio Pochettino, dovrà fare a meno di qualche pedina di spessore (così come Allegri), su tutti Toby Alderweireld. “Ha 28 anni e ha subito un grave infortunio, dobbiamo fare attenzione perché non possiamo mettere a rischio la sua carriera. Per giocare devi essere al 200%, per ...

Tottenham - Pochettino : 'Il nostro sogno è diventare come la Juventus' : TORINO - ' Penso che la Juve sia una squadra eccezionale, che nella sua storia ha vinto tanto. Non a caso nelle ultime stagioni ha disputato due finali di Champions League. Noi siamo ancora una ...