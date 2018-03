Tottenham-Juventus 1-2 | bianconeri ai quarti Champions League

La Juventus supera il Tottenham : ecco quanto vale la qualificazione ai quarti : La Juventus centra i quarti di finale di Champions League: Tottenham battuto 2-1. L'articolo La Juventus supera il Tottenham: ecco quanto vale la qualificazione ai quarti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Video Gol Tottenham-Juventus 1-2 : Highlights e Tabellino Champions League 7-3-2018 : Risultato Finale Tottenham-Juventus 1-2: Cronaca e Video Gol Son, Higuain, Dybala, Ritorno Ottavi di Finale Champions League, 7 Marzo 2018. La Juventus ai quarti di finale. I bianconeri espugnano White Hart Lane sconfiggendo in rimonta il Tottenham di Pochettino per 1-2, quando tutto sembrava perduto. Già, perchè gli Hotspur hanno letteralmente dominato in lungo ed in largo per 63 minuti, meritando nettamente il vantaggio con Son, il quale ...

La Juventus ha eliminato il Tottenham e si è qualificata ai quarti di finale di Champions League : Vincendo 2-1 contro il Tottenham nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, la Juventus si è qualificata al turno successivo con un risultato complessivo di 4-3 (all’andata era finita 2-2). A Wembley il Tottenham si è portato in The post La Juventus ha eliminato il Tottenham e si è qualificata ai quarti di finale di Champions League appeared first on Il Post.

