Tottenham-Juventus 1-0 La Diretta Son sblocca la partita

Tottenham-Juventus - gol Son : Agnelli distrugge tutto! [VIDEO] : Tottenham-Juventus – Si sta giocando la gara di Champions League tra Tottenham e Juventus, grandi emozioni nell’ottavo di finale. Momento iniziale da brividi con il minuto di silenzio per Davide Astori, trovato senza vita prima della gara di campionato contro l’Udinese. Errore clamoroso dell’arbitro che non ha fischiato un rigore nettissimo per la Juventus, proteste incredibili per un fallo su Douglas Costa. Poi la Juventus rischia ...

Tottenham-Juventus - un minuto di silenzio da brividi per Astori. LE FOTO : Uno schermo gigante con la FOTO di Davide Astori, un minuto di silenzio commovente prima del ritorno degli ottavi di Champions League. A Wembley, ma anche a Manchester, i pensieri di tutti sono ...

Champions League - Tottenham-Juventus : rigore negato a Douglas Costa : TORINO - Calcio di rigore netto. Ma in Champions League il Var non c'è. Dunque sono state inutili le proteste della Juventus dopo l'episodio del 17' quando Vertonghen ha atterrato in area Douglas ...

VIDEO Tottenham-Juventus : clamoroso rigore negato a Douglas Costa in Champions League! : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Tottenham-Juventus La Juventus sta perdendo contro il Tottenham per 1-0 al termine del primo tempo. Il ritorno degli ottavi di finale della Champions League è tutto in salita per i bianconeri che devono vincere a Wembley (o pareggiare segnando tre gol) per proseguire la loro avventura in Europa. Al 18′ è però stato negato un clamoroso rigore ai ragazzi di Allegri: Douglas Costa è stato tirato giù da ...

Tottenham-Juventus - Barzagli rischia grosso : brutta reazione del bianconero : Tottenham-Juventus – Si sta giocando il ritorno della gara degli ottavi di finale di Champions League, in campo Tottenham e Juventus che si stanno affrontando in una gara fondamentale per la qualificazione ai quarti. Momento iniziale da brividi con il minuto di silenzio per Davide Astori, trovato senza vita prima della gara di campionato contro l’Udinese. Errore clamoroso dell’arbitro che non ha fischiato un rigore nettissimo ...

LIVE Tottenham-Juventus - Champions League in DIRETTA : 0-0. Negato un rigore ai bianconeri! Serve l'impresa per i quarti : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Tottenham-Juventus, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2018 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero ...

Tottenham-Juventus - minuto di silenzio da brividi per Astori : le lacrime e lo striscione [FOTO E VIDEO] : 1/11 ...