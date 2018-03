Tottenham-Juve | Higuain mai così decisivo E quei 5 giorni di Dybala

Impresa Juve col Tottenham Riscossa con Higuain e Dybala Buffon - errori e ironie|Pagelle Protesta Juve - rigore negato : Gli inglesi passano in vantaggio nel primo tempo con Son. Poi la riscossa degli uomini di Allegri che vanno a segno prima con il Pipita e poi con la Joya

Juventus - è gioia grande ma non chiamatela “impresa” : raggiunto l’obiettivo minimo - l’organico del Tottenham non è all’altezza dei top player bianconeri : La Juventus ha staccato il pass per i quarti di finale di Champions League, dopo il 2-2 dell’andata la squadra di Massimiliano Allegri ha ribaltato i pronostici, soprattutto considerando il primo tempo della gara di ritorno. Dopo un evidente rigore non fischiato al club bianconero, Tottenham in vantaggio grazie ad un gol di Son, poi la reazione biaconera nella ripresa con la squadra di Allegri che ha ribaltato tutto prima con Higuain e poi ...

La Juventus batte il Tottenham in rimonta a Wembley e passa ai quarti di Champions : Grandissima impresa della Juventus negli ottavi di finale di Champions League . Allo stadio londinese di Wembley i bianconeri hanno battuto per 2-1 il Tottenham e si sono qualificati per i quarti di ...

Dybala ed una… Settimana da Dio : dalla Lazio al Tottenham è sempre più “Joya” Juve : La Juventus supera il turno degli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham, la squadra di Allegri prima rischia tantissimo e poi riesce a staccare il pass per i quarti. Nel primo tempo clamoroso penalty non concesso per un fallo su Douglas Costa ma anche qualche episodio dubbio contro il club inglese. Vantaggio di Son, reazione bianconera prima con Higuain e poi con Dybala, nel finale qualche rischio ma importante qualificazione ...

ARBITRO MARCINIAK/ Video - moviola Tottenham-Juventus : rigore a Douglas Costa negato - col Var... : ARBITRO MARCINIAK, moviola Tottenham-Juventus: negato rigore a Douglas Costa, col Var... Ma l'UEFA non vuole inserire la sperimentazione per la prossima Champions League(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 23:10:00 GMT)

Champions League 2018 - Tottenham-Juventus 1-2 : i bianconeri volano ai quarti di finale. Decidono Higuain e Dybala : La Juventus si è qualificata ai quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. I bianconeri hanno sconfitto il Tottenham per 2-1 e sono così riusciti a vincere il doppio confronto dopo il 2-2 dell’andata. Grande prova di forza da parte degli uomini di Allegri che sono riusciti a espugnare Wembley e si confermano tra le migliori otto squadre d’Europa. La serata non era iniziata nel migliore dei modi: al 18′ viene negato ...

