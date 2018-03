Torta mimosa | origini storiche e ricetta

meteoweb.eu

(Di mercoledì 7 marzo 2018) Lafu introdotta a partire dai primi anni 50 ed è unaitaliana. Lafu creata a Roma proprio in occasione della Festa della donna e venne concepita fin dalla sua nascita come simbolo culinario della ricorrenza femminile. Esiste però un’altra teoria sulledella, che colloca la nascita del dolce della festa delle donne a Rieti. Lì, secondo le narrazioni del tempo, l’innovativo cuoco Adelmo Renzi propose per la prima volta, nel suo ristorante, la famosa. Nel 1962, lo chef prese parte a un concorso di torte a Sanremo, aggiudicandosi la kermesse. Lafu ritenuta il dessert perfetto per rendere omaggio al centro ligure, già allora noto come la città dei fiori. Ecco la. Per il pan di Spagna:100 g di farina 00,130 g di zucchero, 5 uova, 100 g di fecola di patate, mezza bustina di lievito per dolci in polvere, un pizzico di ...