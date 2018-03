Tirreno-Adriatico | cronosquadre alla Bmc

Mark Cavendish in Ospedale/ Cade alla Tirreno Adriatico : accertamenti in corso : Caduta Mark Cavendish alla Tirreno Adriatico: l'inglese in Ospedale per accertamenti dopo essere finito a terra nella cronosquadre di Lido di Camaiore(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 23:13:00 GMT)

Tirreno-Adriatico - alla Bmc la cronometro a squadre della prima tappa. Caruso leader : 15 infatti i secondi di vantaggio del britannico sulla QuickStep-Floors di Bob Jungels, mentre Tom Dumoulin e la Sunweb, campioni del mondo della specialità, hanno pagato 25" di ritardo, chiudendo in ...

Tirreno-Adriatico 2018 : Chris Froome vola in classifica - Vincenzo Nibali e Fabio Aru inseguono : La cronosquadre di oggi, con partenza e arrivo a Lido di Camaiore, ha espresso i primi verdetti sulla Tirreno-Adriatico 2018: la frazione inaugurale, infatti, ha già creato discreti distacchi tra i big, che di conseguenza saranno chiamati ad esporsi già sulle prime difficoltà presentate dalla corsa, a partire dall’insidioso arrivo di Trevi nella giornata di venerdì. Può sorridere, guardando la classifica, il britannico Chris Froome. Grazie ...

VIDEO Mark Cavendish cade malamente alla Tirreno-Adriatico : che brutte ferite in volto! Finisce in ospedale : Brutto incidente per Mark Cavendish durante la cronosquadre che ha aperto la Tirreno-Adriatico 2018. Il velocista britannico, infatti, è finito a terra e si è procurato delle evidenti ferite al volto ed escoriazioni su varie parti del corpo. L’ex Campione del Mondo è voluto arrivare stoicamente al traguardo (fuori tempo massimo) ed è poi stato portato in ospedale. Di seguito il VIDEO dell’arrivo di Mark Cavendisch: un applauso per il ...

Classifica Tirreno-Adriatico 2018 : Damiano Caruso in testa dopo la prima tappa. Chris Froome il migliore dei big : Questa la Classifica generale della Tirreno-Adriatico 2018 al termine della prima tappa. Damiano Caruso è al comando dopo aver vinto la cronosquadre insieme alla sua BMC. Chris Froome è invece il migliore dei big, con un buon vantaggio su Tom Domoulin, più attardati Vincenzo Nibali e Fabio Aru. Classifica Tirreno-Adriatico 2018 (dopo LA prima TAPPA): CICLISTA NAZIONE SQUADRA TEMPO/DISTACCO Damiano ...

Tirreno-Adriatico 2018 : la classifica dei big e tutti i distacchi. Chris Froome al comando - Nibali e Aru attardati : La cronosquadre svoltasi oggi a Lido di Camaiore ha aperto la Tirreno-Adriatico e ha già segnato in parte la classifica generale. La maglia azzurra è finita sulle spalle di Damiano Caruso ma i distacchi sono già rilevanti tra i big che possono puntare alla vittoria finale. Chris Froome, infatti, è il migliore dei big (ha pagato nove secondi da Caruso) e ora ha 16” di margine su Tom Dumoulin: questo è il distacco accumulato dal capitano ...

Tirreno-Adriatico : vittoria BMC nella cronometro a squadre inaugurale : Diretta tv in chiaro su Rai Sport + alle 13:00, e fasi finali della corsa su Rai 3 alle 15:15. Diretta anche su pay tv, grazie a Eurosport 2 , a partire dalle 13:30. CLASSIFICA PRIMA TAPPA 1. BMC in ...