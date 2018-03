Tiro a segno - Coppa del Mondo Guadalajara 2018 : Clement Bessaguet in testa nella pistola 25 metri : Prima giornata di qualificazioni per la pistola automatica da 25 metri maschile nella prima tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno in corso a Guadalajara, in Messico: guida il transalpino Clement Bessaguet, con 295, davanti al cinese Lu Yuehong ed all’indiano Anish Anish, appaiati a quota 294 alla piazza d’onore. Quarto è il tedesco Christian Reitz, assieme al transalpino Jean Quiquampoix, a quota 292, appena davanti ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Guadalajara 2018 : assegnati i titoli nelle gare miste da 10 metri : Nella notte italiana si sono disputate a Guadalajara, in Messico, le finali miste di carabina e pistola da 10 metri, valide per la prima tappa della Coppa del Mondo di Tiro a segno. Nella gara della carabina mista da 10 metri ha vinto la coppia cinese formata da Xu Hong e Chen Keduo, che ha stabilito anche il nuovo record del Mondo con 502.0, ritoccando il precedente primato di 498.3 stabilito dalla coppia russa composta da Daria Vdovina e ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Guadalajara 2018 : Istvan Peni e Manu Bhaker vincono all’ultimo respiro nella finali odierne! : Una finale all’ultimo respiro, o meglio, decisa all’ultimo Tiro: Istvan Peni si impone nella carabina 10 metri maschile nella prima tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno, in corso a Guadalajara, in Messico. Il magiaro vince con 249.5, superando l’austriaco Alexander Schmirl, secondo con 248.7. Nell’ultimo Tiro infatti l’ungherese fa 10.6, mentre il suo avversario rovina tutto con 9.4, il suo peggior Tiro ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Guadalajara 2018 : le prime finali. Shahzar Rizvi scrive un pezzo di storia - vittoria anche per Laura-Georgeta Coman : Si apre con una sorpresa la prima tappa della Coppa del Mondo 2018 di Tiro a segno: a Guadalajara, in Messico, nella finale della pistola ad aria compressa da 10 metri maschile si impone l’indiano Shahzar Rizvi che, al debutto assoluto nel circuito maggiore, ha centrato il primo posto con 242.3 punti, nuovo record del Mondo, davanti al tedesco Christian Reitz il quale, a sua volta, dopo 22 podi in carriera nella pistola automatica maschile ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Guadalajara 2018 : nessun italiano in Messico - si preannunciano sfide equilibrate : Disertata dalla compagine italiana, la prima prova di Coppa del Mondo di Tiro a segno, a Guadalajara, in Messico, presenta comunque atleti di primo piano al via, pronti a dare spettacolo. Tra gli uomini, nella carabina 10 metri si preannuncia una sfida tutta magiara tra Istvan Peni e Peter Sidi, con il primo che nella carabina tre posizioni dovrà vedersela col transalpino Alexis Raynaud. Nella pistola 10 metri ghiotta occasione per il brasiliano ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Guadalajara 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Prende il via con la tappa di Guadalajara la Coppa del Mondo 2018 di Tiro a segno: in Messico, dall’1 al 12 marzo i migliori tiratori al Mondo si sfideranno per iniziare al meglio il percorso nel circuito maggiore. Le gare, per quel che concerne il Tiro a segno si svolgeranno tra il 3 ed il 10 marzo. Al momento non è prevista copertura televisiva per la manifestazione. Di seguito il programma completo del Tiro a segno con l’ora ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo 2018 : il calendario completo. Tutte le date e il programma della stagione : Ad inizio marzo riparte la Coppa del Mondo di Tiro a segno: quattro tappe per i senior, due per i junior. Si parte da Guadalajara giovedì prossimo, poi ad aprile si va a Changwon, mentre a maggio ben due appuntamenti, prima a Fort Benning e poi a Monaco. Per i junior invece tappe a Sydney a fine marzo e a Suhl a fine giugno. Altri appuntamenti stagionali saranno i Mondiali di Changwon a settembre e gli YOG a ottobre. Di seguito il calendario ...

Tiro a segno - Europei 2018 : Petra Zublasing e Riccardo Armiraglio quarti nella carabina mista! Il podio sfuma per 6 decimi : Gli Europei 2018 di Tiro a segno 10m oggi hanno proposto anche la prova a squadre mista di carabina. A Gyor (Ungheria) è arrivata la vittoria della Russia con la coppia Vdovina/Maslennikov che ha realizzato il nuovo record del mondo: un superlativo 498.3 con oltre tre punti di vantaggio sulla Serbia di Arsovic/Stefanovic (495.0). I russi sono sempre stati superiori rispetti ai rivali e serie dopo serie hanno incremento il proprio vantaggio ...

Tiro a segno - Europei 2018 : Dikec e Goberville vincono nella pistola 10 metri - Giuseppe Giordano ottavo : A Gyor (Ungheria) proseguono gli Europei 2018 di Tiro a segno da 10m. Oggi si sono disputate due finali della categoria seniores. pistola 10 metri (maschile) – L’eterno turco Yusuf Dikec, a 45 anni suonati e con un palmares infinito a livello continentale e mondiale, non smette di stupire e si impone con 241.6 punti contenendo il tentativo di rimonta del russo Artem Chernousov nell’ultima serie di tiri (239.8). Il 21enne ...

Tiro a segno - Europei 2018 : Marconi/Di Martino quarti nella pistola mista 10 metri a Gyor : nella terza finale odierna, a livello seniores, degli Europei di Tiro a segno a Gyor (Ungheria), ovvero la pistola mista 10 metri, diventata specialità olimpica e quindi di importanza rilevante, la coppia italiana formata da Ilenia Marconi e Dario Di Martino si è classificata in quarta posizione nella finale a 5 totalizzando 371.3 punti non riuscendo mai essere della partita per il podio. Grande prestazione della Russia che con il duo ...

Vicenza - lezioni di Tiro a segno in una scuola : è polemica : "Ero assolutamente contraria che mio figlio partecipasse - dice una mamma - ma non potevo rischiare che avesse un brutto voto in pagella"

Vicenza - lezioni di Tiro a segno in una scuola : alunni al poligono : Bufera su un istituto tecnico di Vicenza, che ha inserito tra le attività formative fatte fare agli alunni minorenni la pratica del tiro a segno, portandoli addirittura al poligono di tiro. La ...