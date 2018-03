Tina Cipollari e Kikò Nalli Vita da separati in casa tra ombrello e buste della spesa

U&D - Tina Cipollari e Chicco Nalli separati in casa : "Insieme per il bene dei nostri figli" : ROMA- ?Al momento viviamo da sparati in casa, anche per il bene dei nostri figli?. Dopo 13 anni di matrimonio e tre figli, come anticipato da Leggo.it, è finita la storia...

Uomini e Donne - Gemma Galgani contro Tina Cipollari : 'Non torno con Giorgio per colpa sua. Mi vuole vedere chiusa in un ospizio' : 'Senza dubbio è un ostacolo per una sua riconciliazione con Giorgio'. Una delle cause del mancato ritorno di fiamma fra Gemma Galgani e Giorgio Manetti nella trasmissione di Maria De Filippi sarebbe ...

“Vi presento il mio uomo”. Tina Cipollari lo confessa felice. Dopo la rottura con Chicco Nalli - i sospetti di una relazione con Giorgio Manetti arriva l’unica verità ed è quella dell’opinionista : “Quello che mi convince…” : Era stato dichiarato e finalmente è arrivato il momento di vedere Tina Cipollari in azione. Dopo la rottura con il marito Chicco Nalli, l’opinionista è tornata single e ha deciso di ripartire lì da dove aveva iniziato, ovvero dal trono. L’annuncio è stato fatto direttamente da Maria De Filippi nel corso della puntata del 5 marzo di Uomini e Donne: da questo momento chiunque volesse corteggiare Tina può farlo. Dopo queste ...

Lorenzo Riccardi è finto? La confessione di Tina Cipollari : Tina Cipollari contesta Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne Il bacio tra Lorenzo Riccardi e Sara Affi Fella ha scatenato un putiferio oggi in puntata a Uomini e Donne. Tina Cipollari si è schierata contro la coppia, contestando prima la tronista partenopea, per lo slancio avuto nei confronti di Lorenzo e le indecisioni su Luigi e Nicolò, e poi il corteggiatore. La bionda opinionista ha ammesso di aver visto in esterna una ragazza con un grande ...

Uomini e Donne - Tina Cipollari : ecco chi sono i suoi corteggiatori! : Tina Cipollari dopo essersi separata da Kiko Nalli si sta rimettendo nuovamente in gioco ed ha accettato a Uomini e Donne Classico di farsi corteggiare. ecco che cosa fanno i corteggiatori per attirare la sua attenzione! Tina Cipollari riparte da Uomini e Donne. E’ lì che è iniziata la sua carriera televisiva, ma è anche lì che ha trovato l’amore, Kiko Nalli, quello che in seguito sarebbe diventato suo marito e padre dei suoi figli. ...

Uomini e Donne/ Tina Cipollari dice basta alle critiche : "Io non sono falsa come altri" (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Tina Cipollari pronta alle prime esterne da tronista, prima però risponde alle critiche del pubblico.(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 07:05:00 GMT)

“Ne ho piene le tasche - ipocrita!”. Rabbia e rancori al trono over. Il gavettone di Tina Cipollari ha alzato un polverone e in studio si è scatenato il panico - ma antichi dissapori riemergono : è Gianni Sperti ad alzare i toni : Di solito al trono over siamo abituati a vedere le liti tra Gemma Galgani e Tina Cipollari, ma questa volta a scendere in campo è stato Gianni Sperti che si è voluto schierare una volta per tutte con Gems e nel suo mirino spietato è finito proprio il gabbiano. Il motivo ha lasciato senza parole. Tutti abbiamo assistito allibiti al gavettone della vamp ai danni della dama torinese. Quando è successo Giorgio è scoppiato a ridere, ma poi ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Tina Cipollari contro Gemma : "Non cerca l'amore - ma il..." (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono Over. Appello del web a Maria De Filippi: "Fuori Tina Cipollari!" Ma la conduttrice ha altri piani per l'opinionista...(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 19:41:00 GMT)

Tina Cipollari Vs Gemma Galgani/ Uomini e Donne - l'opinionista svela perchè "detesta" la dama : Gemma Galgani e Tina Cipollari continuano a tenere banco al trono over di Uomini e Donne. dama e opinionista continuano a litigare e il web si schiera con la torinese.(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 16:01:00 GMT)

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni - Tina Cipollari : Maria De Filippi prende provvedimenti? (Trono Over) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono Over. Appello del web a Maria De Filippi: "Fuori Tina Cipollari!" Ma la conduttrice ha altri piani per l'opinionista...(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 13:28:00 GMT)

“È veramente troppo!”. L’ira di Maria De Filippi al trono over. Lo scioccante gavettone di Tina Cipollari a Gemma Galgani ha provocato reazioni forti : “Di una bassezza senza limiti”. Quello che è accaduto in studio è stupefacente : Mala tempora currunt, dicevano gli antichi romani per dire: qui si mette male. Ma a Uomini e Donne sta accadendo il caos. Nelle ultime puntate del trono over abbiamo visto che i rapporti tra Gemma Galgani e Tina Cipollari sono sempre più tesi. Urla, strepiti e mani che volano, manco fosse un ring di wrestling, lo studio di Maria De Filippi si è fatto sempre più caldo. Sulla questione recentemente è intervenuto anche Maurizio Costanzo che ...

Tina Cipollari VS GEMMA GALGANI/ Uomini e Donne - il web dalla parte della dama : GEMMA GALGANI e TINA CIPOLLARI continuano a tenere banco al trono over di Uomini e Donne. dama e opinionista continuano a litigare e il web si schiera con la torinese.(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 12:50:00 GMT)

Uomini e Donne - Tina Cipollari continua a ‘bullizzare’ Gemma Galgani : un cattivo esempio che non fa più ridere nessuno : A tutto c’è un limite, anche ai siparietti tra Tina Cipollari e Gemma Galgani a Uomini e Donne. Da ormai quattro anni la Dama e l’opinionista del programma pomeridiano di Canale 5 non si amano affatto: la prima è un po’ sfortunata in amore (e molte sfighe se le va a cercare), mentre la seconda è chiamata a dispensare opinioni e la sua idea di vita è molto distante da quella della 68enne torinese. Ci sta, fa parte del programma ...

Che tipo di contratto ha con Mediaset Tina Cipollari? : Il programma 'Uomini e Donne' ha raggiunto negli ultimi mesi dei livelli trash che sono stati ampiamente criticati dai telespettatori. Maurizio Costanzo, marito della conduttrice del dating show, qualche settimana fa ha preso le distanze dal comportamento troppo sopra le righe dell'opinionista Tina Cipollari. I protagonisti più seguiti del trono over sono Gemma Galgani e Giorgio Manetti che, a ben due anni dalla fine della loro storia d'amore, ...