Tim | su contenuti tv avanti stand alone Persidera rimane un piccolo asset

Tim - in esclusiva i contenuti dei Giochi Olimpici Invernali PyeongChang 2018 : ... a partire dalla serie Chasing History che vede protagonista Lindsay Vonn, sempre più vicina a battere il record di vittorie in Coppa del Mondo. Ma poi ancora la Hall of fame delle Olimpiadi ...

OSTERIA AL 15 / OtTimo cibo a prezzi contenuti (4 Ristoranti di Alessandro Borghese) : OSTERIA al 15 in via Mirasole a Bologna è gestita da Lamberto che ha tutte le caratteristiche del classico oste bolognese: orgoglioso della sua cucina e del suo locale che sa di vecchio.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 12:32:00 GMT)

Battlefield 1 : la prossima setTimana arriverà la seconda parte dei contenuti di Turning Tides : Nel mese di ottobre del 2017 vi avevamo riportato i dettagli relativi al DLC Turning Tides di Battlefield 1, era stato comunicato che i contenuti sarebbero stati rilasciati in due parti distinte tra i mesi di dicembre e gennaio.Oggi, grazie alla segnalazione di VG247.com, apprendiamo che il giorno 30 gennaio saranno pubblicati i contenuti Heligoland Bight (mappa), Zeebrugge (mappa) e Royal Marines (Esercito Britannico), ovvero la seconda parte ...

SetTimana della Memoria - su Sky programmazione dedicata con produzioni originali e contenuti inediti : Due produzioni originali, film inediti, testimonianze e altre iniziative, che proseguiranno anche durante tutto l’anno, per ricordare e far ricordare. In occasione della Giornata della Memoria – nell’80° anniversario della promulgazione delle leggi razziali in Italia – Sky sceglie di percorrere un viaggio nella Memoria storica di quegli anni, per sensibilizzare anche le nuove generazioni. Perché solo ...

Tim - offerta contenuti strategica. Avanti con joint venture Canal+ : Il progetto di joint venture tra Tim e Canal+ per produrre video è da rifare ma resta «uno degli elementi principali del piano strategico 2018-2020» del gruppo telefonico. Vivendi dopo aver incassato le critiche dei sindaci, dei consiglieri indipendenti e non ultima della Consob, fa buon viso a cattivo gioco e approfittando della scadenza del term sheet riavvia il negoziato con Mediaset per ora alla finestra. Il cda di Tim non ...