Ti è successo più di 12 volte nell’ultimo mese? Non perdere tempo Chiama subito il tuo

U&D - non era mai successo prima : Mariano Catanzaro e il bacio più lungo di sempre : FUNWEEK.IT - Le ultimissime notizie sul talk dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che Mariano Catanzaro e la bella corteggiatrice Federica Pattacini si sono scambiati quello che Tina Cipollari ...

“Alcuni dovranno rivotare” - caos elezioni : è successo nei seggi. Code - ritardi e disagi da nord a sud - ma un caso è davvero emblematico e sta suscitando più di una polemica : Urne erte fino alle 23, disagi ritardi e contestazioni: l’Italia vota. Il nuovo sistema elettorale con l’uso per la prima volta del talloncino anti frode, però, ha provocato ritardi, Code e disagi un po’ ovunque. Code più lunghe del solito ai seggi fin dal primo mattino sono state segnalate a causa della nuova procedura introdotta per le elezioni politiche. La rimozione del talloncino anti-frode dalle schede per Senato e ...

Elezioni : Di Maio - dopo presentazione ministri successo più vicino : Roma, 28 feb. (AdnKronos) – “dopo la presentazione di questa squadra” di ministri “sento che il risultato di governare da soli il Paese sia molto vicino”. Lo ha affermato il candidato premier M5S Luigi Di Maio, ospite di Rtl 102.5. L'articolo Elezioni: Di Maio, dopo presentazione ministri successo più vicino sembra essere il primo su CalcioWeb.

Elezioni : Di Maio - dopo presentazione ministri successo più vicino : Roma, 28 feb. (AdnKronos) – “dopo la presentazione di questa squadra” di ministri “sento che il risultato di governare da soli il Paese sia molto vicino”. Lo ha affermato il candidato premier M5S Luigi Di Maio, ospite di Rtl 102.5. L'articolo Elezioni: Di Maio, dopo presentazione ministri successo più vicino sembra essere il primo su Meteo Web.

Fire Emblem Heroes è il gioco mobile di Nintendo che ha avuto più successo ad oggi : gli analisti di Sensor Tower hanno segnalato, riporta MyNintendonews, come Fire Emblem Heroes sia un gioco per mobile più di successo di Nintendo nella storia.Il gioco è disponibile per dispositivi Android e iOS ed ha incassato ad oggi 295 milioni di dollari in tutto il mondo, nel solo primo anno. I dati riportano inoltre che Animal Crossing: Pocket Camp ha incassato circa 20 milioni di dollari tra iOS e Android, dato alquanto inferiore rispetto ...

I 10 annunci di lavoro LinkedIn che hanno avuto più successo : LinkedIn ha rivelato l'elenco dei dieci annunci di lavoro che hanno avuto più successo, che hanno ricevuto più candidature da parte dei suoi oltre 11 milioni di utenti italiani nel 2017. U na ...

Montalbano - ascolti tv record : ieri sera l’episodio più visto di sempre. Storia di un successo senza fine : Come una partita della Nazionale. Oppure come Sanremo. Rituale collettivo più che evento televisivo. Montalbano è così, un appuntamento che sta nel solco della tradizione nazionalpopolare, con quasi vent’anni di messa in onda alle spalle che non ne hanno intaccato minimamente la gloria. Undici milioni di italiani ieri sera si sono sistemati davanti alla tv per vedere il nuovo episodio della serie tratta dai romanzi di Andrea Camilleri. ...

I numeri di Ubisoft : vende di più su PS4 - grande successo nell'ultimo quarto : La regione dove i titoli Ubisoft vendono di più è il Nord America, seguito dall'Europa , rispettivamente 47% e 39%, , mentre il resto del mondo mette insieme il 14% delle vendite. Sulle piattaforme, ...

Più di 300 bambini soldato liberati - tra cui 87 bambine : il successo di una missione internazionale : Unimamme, tutti dovrebbero essere liberi, ma purtroppo ci sono alcune zone del mondo in cui tante persone e bambini non lo sono. Onu: più di 300 bambini soldati liberati tra cui 87 bambine Nel Sud Sudan c'è in atto un'atroce guerra civile che fa scorrere sangue ormai dal 2013. ...

Invasione di palco a Sanremo - Fiorello : “Cosa è successo con lui dopo il Festival”. Un momento di tensione a inizio serata subito smorzato dagli addetti della sicurezza - ma lo showman e il contestatore col piumino blu si sono rivisti a riflettori spenti : Festival di Sanremo, la prima serata è andata. Non senza colpi di scena, figurarsi. Anche perché quelli, all’Ariston come in ogni programma di punta che si rispetti, non mancano mai. Prima serata, si diceva, che è cominciata con un imprevisto: un’Invasione di palco in piena regola. Ci si è trovato Fiorello che, come anticipato nei giorni scorsi ha aperto le danze, anticipando l’inizio ufficiale della 68esima edizione del ...

Decolla con successo Falcon Heavy - il razzo più potente del mondo : È partito da Cape Canaveral, in Florida, il Falcon Heavy di Space X, il più potente razzo al mondo. Il decollo è avvenuto con successo, senza alcun intoppo dopo un prolungato rinvio per condizioni meteorologiche avverse. Il fondatore e CEO di SpaceX, il milionario e visionario Elon Musk, a ...

Lanciato con successo il “Falcon Heavy” di Space X : è il razzo più potente del mondo - a bordo una Tesla Roadster rosso fiammante [FOTO] : 1/4 ...

Uomini e Donne - “È successo subito dopo la scelta di Paolo”. E quando nessuno ci sperava più - il tronista ha spiazzato il pubblico : è uscito dal programma con Angela. Ma subito dopo il momento fatidico… : Uomini e Donne, alla fine, dopo tanto ‘penare’, Paolo Crivellin ha fatto la sua scelta. Seduto sul trono da settembre scorso, in compagnia di Mattia Marciano, Sabrina Ghio e Alex Migliorini, e quando il pubblico ormai non ci sperava più, Paolo ha terminato il suo percorso nel programma di Maria De Filippi. scelta anomala: non in studio, ma in villa. Il tronista ha voluto trascorrere qualche giorno in contemporanea insieme alle ...

Isola dei Famosi - Filippo Nardi piange ancora per lei : chi è la sua ex. Settimana difficile per i naufraghi col cuore spezzato e nel ‘gruppo’ c’è pure l’ex gieffino. È il più tatuato e il più attivo - ma quando ci pensa - crolla. È successo anche in diretta : Con il passare dei giorni, anche Filippo Nardi sta ‘emergendo’ all’Isola dei Famosi. No, non ha fatto scenate per le sigarette come tanti anni fa al Grande Fratello, quando l’abbiamo conosciuto, anche perché, col sorriso sulla bocca, l’ha premesso prima di iniziare l’avventura in Honduras: “Tranquilli, ho smesso di fumare”. L’ultima Settimana l’ha trascorsa sull’Isola del ...