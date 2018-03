The Royals | quarta stagione al via con Elizabeth Hurley sempre protagonista

tvzap.kataweb

: Domenica torna the royals, siamo pronti per i jaspenor? Spoiler: no. - nolanssmile : Domenica torna the royals, siamo pronti per i jaspenor? Spoiler: no. - CinespazioBlog : Su #eonline torna #theroyals con la quarta stagione, subito seguito da #timvision in Italia... - SaphiraClay : Nuovo articolo, The Royals: La quarta stagione su Tim Vision in contemporanea, -

(Di mercoledì 7 marzo 2018) Intrighi, scandali ed eccessi della famiglia reale Henstridge al via per unadi Thedisponibile su TimVision da lunedì 12 marzo (a meno di 24 ore dalla messa in onda negli Stati Uniti). Torna l’immaginaria casata della serie ideata da Mark Schwahn (One Tree Hill) con(Gossip Girl, The Tomorrow People) e William Moseley (Le cronache di Narnia) in una Londra moderna e iconica. The, anticipazioni La Regina d’Inghilterra Helena Henstridge () è una donna viziata, fredda e spietata che farebbe qualsiasi cosa per ottenere ciò che vuole e proteggere l’immagine della famiglia. Vive in un mondo in cui il potere è tutto, dove non esistono limiti e la fiducia è un lusso per pochi. Dopo il season finale della terza, che vede l’incoronazione di Robert davanti alla folla e il tentativo di re Cyrus – sventato poi da Liam ...