Tesla - A Ginevra c' è anche una Model 3

(Di mercoledì 7 marzo 2018) Sebbene lanon sia presente in via ufficiale al Salone di, alcuni brand hanno esposto delle vetture del marchio californiano, compresa una3. Nonostante la compatta elettrica non sia ancora disponibile in Europa, la Caresoft ha portato un esemplare della quattro porte da Chicago per mostrare ai clienti del Vecchio Continente i propri servizi. Negli ultimi mesi, infatti, l'azienda statunitense ha acquistato, sborsando cifre fino a 100 mila dollari, diversi esemplari della3 con un solo scopo: scoprirne i segreti costruttivi per poi venderli alle aziende di tutto il mondo. Progetti in vendita. Già durante lo scorso Salone di Detroit la Caresoft aveva esposto il telaio dell'elettrica, mostrando al pubblico i propri processi di analisi della vettura. Tramite alcuni scanner, sistemi laser e apparecchiature di misurazione, l'azienda ha analizzato ogni singolo ...