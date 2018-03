TELECOM ITALIA Elliott e lo schiaffo a Bollorè che fa pensare a Berlusconi e Patuano

Vivendi - a guerra con Mediaset ancora aperta si apre il fronte americano in TELECOM Italia : È ancora quanto mai provvidenziale per le aziende della famiglia Berlusconi l’intervento a gamba tesa della Elliott management del miliardario Paul Singer. Il fondo statunitense, che in passato ha prestato oltre 300 milioni agli acquirenti cinesi del Milan togliendo le castagne dal fuoco alla Fininvest, è entrato nel capitale di Telecom Italia proprio nelle ore del crepuscolo politico berlusconiano. E ha immediatamente contestato la ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : chiusura a +1 - 75% - TELECOM ITALIA a +5 - 95% (6 marzo 2018) : BORSA ItaliaNA news. Per Piazza Affari OGGI non ci sono tanti dati macroeconomici. L'attenzione sarà rivolta alla politica. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 17:39:00 GMT)

Borsa Italiana oggi/ Milano news : Fca a +5 - 6% - TELECOM ITALIA a +6 - 2% (6 marzo 2018) : Borsa Italiana news. Per Piazza Affari oggi non ci sono tanti dati macroeconomici. L'attenzione sarà rivolta alla politica. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 15:46:00 GMT)

Caso Fastweb-TELECOM ITALIA Sparkle - definitiva l’assoluzione dei 5 manager dall’accusa di riciclaggio : È definitiva l’assoluzione per i cinque manager di Fastweb, compreso il fondatore Silvio Scaglia, dall’accusa di un presunto maxiriciclaggio di 2 miliardi di euro. Lo ha fatto sapere nei giorni scorsi Fabrizio Merluzzi, difensore di uno dei dirigenti imputati, Massimo Comito, precisando che la sentenza di appello non è stata impugnata in Cassazione. “E’ stata notificata a Massimo Comito la conclusione positiva del procedimento ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : TELECOM ITALIA a +5% - Luxottica a -1 - 7% - 6 marzo 2018 - : BORSA ItaliaNA news. Per Piazza Affari OGGI non ci sono tanti dati macroeconomici. L'attenzione sarà rivolta alla politica.

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : TELECOM ITALIA a +5% - Luxottica a -1 - 7% (6 marzo 2018) : BORSA ItaliaNA news. Per Piazza Affari OGGI non ci sono tanti dati macroeconomici. L'attenzione sarà rivolta alla politica. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 10:47:00 GMT)

Roma - riciclaggio Fastweb-TELECOM ITALIA Sparkle : assoluzione definitiva per i manager : Per i cinque manager di Fastweb, compreso il fondatore Silvio Scaglia, finiti sul banco degli imputati per il presunto maxiriciclaggio di due miliardi di euro, è arrivata l'assoluzione definitiva. Lo ...

Piazza Affari chiude in rialzo - bene TELECOM ITALIA e Luxottica : Oggi intanto il Ministero dell'Economia ha collocato Bot semestrali per 6 miliardi di euro con rapporto di copertura a 1,57. Il rendimento medio si è attestato al -0,403%, +0,014% in più rispetto al ...

Ricerca : rivoluzione nelle TELECOMunicazioni - realizzato in Italia il primo modulatore ottico di fase in grafene : Il futuro delle telecomunicazioni e della trasmissione dei dati ad altissima capacità passa dal grafene e dal contributo dell’Italia. Il gruppo di Ricerca congiunto tra Istituto TeCIP (Tecnologie della Comunicazione, Informazione, Percezione) della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e Consorzio Nazionale Interuniversitario per le telecomunicazioni (CNIT), coordinato da Marco Romagnoli, responsabile della produzione su larga scala dei componenti ...

TELECOM ITALIA in vista del piano industriale e della cessione di Persidera : Telecom Italia sulle montagne russe, mentre è scattato il contro alla rovescia per il cda del prossimo 6 marzo chiamato ad approvare il nuovo piano industriale dell'a.d. Amos Genish e anche in attesa di novità sul fronte della cessione di Persidera. I titoli hanno più volte cambiato la direzione di marcia e adesso stanno cedendo lo 0,58% (passano di mano a 0,71 euro), dopo essere arrivati a salire vivacemente. ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano - news : chiusura a +0 - 46% - TELECOM ITALIA a +3 - 01% (20 febbraio 2018) : BORSA ItaliaNA news. Piazza Affari OGGI cerca il rimbalzo dopo il calo di ieri. Tra i pochi dati attesi c'è l'indice Zew tedesco. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 17:39:00 GMT)

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano - news : TELECOM ITALIA a +2 - 6% - Poste Italiane a +1 - 9% (20 febbraio 2018) : BORSA ItaliaNA news. Piazza Affari OGGI cerca il rimbalzo dopo il calo di ieri. Tra i pochi dati attesi c'è l'indice Zew tedesco. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 10:27:00 GMT)

Andamento rialzista per TELECOM Italia : Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia telefonica , con una variazione percentuale dell'1,89%. Il trend di Telecom mostra un Andamento in sintonia con quello del FTSE MIB . ...

TELECOM ITALIA - Marshall Wace amplia la posizione ribassista : Teleborsa, - Dal 13 febbraio 2018, il fondo speculativo Marshall Wace ha incrementato le posizioni corte su Telecom Italia , dallo 0,71% allo 0,82%. Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob ...