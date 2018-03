Taverna alla guida del Senato Camera | scontro Di Maio-Fico I progetti M5s per le due

I 5 stelle esclusi non possono rinunciare alla candidatura. L'ammissione di Paola Taverna : rinunciare alla candidatura non è possibile, gli "impresentabili" del Movimento che sono stati candidati, anche in collegi sicuri, saranno con ogni probabilità eletti. Paola Taverna chiude definitivamente il dibattito sulla rinuncia alla candidatura: intervenendo a Non è L'Arena su La7, la senatrice grillina ha dichiarato che il M5S ha provato a far rinunciare Emanuele Dessì, l'imprenditore finito al centro delle ...