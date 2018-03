Svizzera | vince il No al referendum per abolire il canone tv

Calcio femminile - Cyprus Cup 2018 : Italia-Svizzera 3-0 - azzurre scatenate a Larnaca e successo convincente : Comincia nel migliore dei modi l’avventura dell’Italia di Calcio femminile alla Cyprus Cup 2018. La compagine allenata da Milena Bertolini si è imposta con il punteggio di 3-0 contro le campionesse in carica della Svizzera che, l’anno scorso, si erano imposte con un perentorio 6-0, grazie alle marcature di Barbara Bonansea al 4′, di Valentina Bergamaschi al 32′ e Cristiana Girelli all’87’ su rigore. Le ...

Giochi : Svizzera Gisin vince combinata : ANSA, - PYEONGCHANG , COREA DEL SUD, , 22 FEB - La svizzera Michelle Gisin ha vinto la combinata di sci ai Giochi olimpici di Pyeongchang. Argento alla statunitense Mikaela Shiffrin e bronzo all'...

LIVE Sci alpino - Combinata femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : apoteosi Svizzera - Gisin vince davanti a Shiffrin e Holdener : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Combinata alpina femminile delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le ragazze dello sci tornano in scena in questa prova che contempla la discesa libera e lo slalom in cui la completezza tecnica ed il coraggio faranno la differenza. La donna da battere sarà Mikaela Shiffrin: l’americana era arrivata con l’intento di disputare tutte e cinque le gare individuali ma, complice la delusione del ...

PyeongChang - vince l'Italia del curling : 7-4 alla Svizzera : PyeongChang , Corea del Sud, , 14 feb. , askanews, Primo successo alle Olimpiadi invernali di PyeongChang per la squadra azzurra di curling. Battuta 7-4 la Svizzera con una buonissima partita, dopo la ...

Hockey ghiaccio femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la Svizzera vince il gruppo B superando la Svezia - Giappone batte Corea 4-1 : Ultima giornata del girone B del torneo di Hockey femminile alle Olimpiadi di PyeongChang 2018. Nella prima delle due sfide programmate per questa mattina, la Svizzera ha superato per 2-1 la Svezia nel match fra le due squadre che si giocavano il primo posto nel girone. Le elvetiche si sono portate in vantaggio con Alina Muller, ancora in gol dopo il poker rifilato all’esordio nella competizione. Raggiunte nel terzo drittel da una rete di ...