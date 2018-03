Svelato il trailer di Legion 2 | David tra balli e puzzle in attesa del debutto su FX ad

optimaitalia

: RT @OptiMagazine: Svelato il trailer di #Legion 2, in attesa del debutto su FX ad aprile: e in Italia? (video) - _diana87 : RT @OptiMagazine: Svelato il trailer di #Legion 2, in attesa del debutto su FX ad aprile: e in Italia? (video) - OptiMagazine : Svelato il trailer di #Legion 2, in attesa del debutto su FX ad aprile: e in Italia? (video) - chiccapagni : RT @SkyTG24: 'Mary Poppins Returns', trailer svelato alla notte degli Oscar -

(Di mercoledì 7 marzo 2018) Nella notte, FX ha rilasciato ildi2 con le immagini che anticipano la secondastagione incentrata sul mutanteHeller. I nuovi episodi dell'intrigante superhero drama andranno in onda sul network via cavo solo il 3 aprile (in Italia forse dovremo attendere qualche settimana dopo) e mostrano lo stato in cui è riversato il nostro protagonista, dopo essere stato rapito e rimpicciolito dentro una sfera volante nel finale della scorsa stagione.Ine 2, come mostra il, lo ritroveremo in un mondo completamente diverso: Ptonomy gli pone diverse domande, "Che cosa ricordi?", "Cosa stai nascondendo?", mentre i suoi amici si sono uniti per collaborare con il loro ex nemico della Division 3 al fine di sconfiggere il vero villain della storia: Shadow King, stavolta interpretato da Navid Negahban di Homeland, dopo la straordinaria performance data da ...