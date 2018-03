Svelata la versione Switch di Last Day of June

eurogamer

: #LastDayofJune arriverà anche su #NintendoSwitch. - Eurogamer_it : #LastDayofJune arriverà anche su #NintendoSwitch. - antonioiafelice : RT @motorionline: La nuova #hyundaikona Electric è stata svelata al #GIMS2018 - fabiocavagnera : RT @motorionline: La nuova #hyundaikona Electric è stata svelata al #GIMS2018 -

(Di mercoledì 7 marzo 2018) Del gioco di Ovosonico,Day of, ne abbiamo parlato ampiamente nelle nostra recensione tempo fa. Il titolo è stato già reso disponibile su PC e PS4 e ora, a quanto pare, arriverà anche su Nintendo.Sul profilo Facebook personale di Massimo Guarini, il director diDay of, è comparsa un'immagine che mostra il titolo sulla console di Nintendo con il messaggio "È qui, ed è incredibilmente bello!". Purtroppo non sono stati svelati ulteriori dettagli, come ad esempio la data di lancio che, molto probabilmente, sarà annunciata a breve.E voi che ne pensate diDay of? Lo giocherete su Nintendo?Read more…