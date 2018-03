Striscioni shock | dall' ultimo su Astori | a quelli su Superga e la Shoah

Blastingnews

: @calciomercatoit Striscioni shock solo quelli riguardanti certe squadre,pero'quelli riguardanti pessotto e heysel nn si muove nessuno - mainardid1 : @calciomercatoit Striscioni shock solo quelli riguardanti certe squadre,pero'quelli riguardanti pessotto e heysel nn si muove nessuno - calciomercatoit : Morte #Astori, da #Masiello alla mamma di Ciro Esposito: gli striscioni shock nel calcio -

(Di mercoledì 7 marzo 2018) Negli ultimi dieci anni, la normativa sull'introduzione deglinegli stadi è diventata sempre più rigida per prevenire ogni forma di scritta o simbolo di discriminazione razziale, territoriale o inneggiante alla violenza. Malgrado una pianificazione del fenomeno attraverso la costituzione di figure ben addestrate come steward e l'incessante opera di controllo delle forze dell'ordine si sono registrati in Italia ed in Europa alcuni casi di esposizione dinon autorizzati contenenti veri e propri messaggi. Negli ultimi giorni molto scalpore ha suscitato lo striscione esposto sulla tangenziale di Bari contro Andrea Masiello, recante la scritta 'perchée non Masiello?', per la nota vicenda che vide l'ex calciatore barese coinvolto nel calcioscommesse. Ma in precedenza ci sono stati molti altri casi di episodi vergognosi che hanno riaperto il dibattito su un ...