Strage di Latina : si è svegliata Antonietta - venerdì il funerale delle figlie : Antonietta Gargiulo, moglie di Luigi Capasso si è finalmente svegliata ed inizia a rispondere agli stimoli. La donna è stata gravemente ferita il 28 febbraio scorso dal marito da cui si stava separando. Dopo lunghi litigi e denunce fatte da Antonietta Gargiulo, Capasso, pazzo di gelosia si è scagliato su Antonietta e sulle figlie che purtroppo non ce l'hanno fatta. Appena arrivata in ospedale, la donna è stata sedata gradualmente dopo aver ...

Strage di Latina : Antonietta riapre gli occhi - ora saprà della morte delle figlie : Dopo una settimana dalla tragedia di Cisterna di Latina, Antonietta Gargiulo non è più sedata e ha riaperto gli occhi. Dopo essere sopravvissuta agli spari inferti dal marito durante la Strage di Latina, i medici del San Camillo hanno iniziato a risvegliarla dopo averla tenuta per una settimana sotto sedazione. Risponde agli stimoli e per lei ora arriverà il momento più tragico della sua vita. Dovranno informarla della morte delle sue due ...

Strage di Latina - Antonetta Gargiulo ha aperto gli occhi : Antonietta Gargiulo si è svegliata. A una settimana dalla Strage compiuta dal suo ex marito Luigi Capasso, carabiniere che non accettava la fine della loro storia, Antonietta ha riaperto gli occhi. Era il 28 febbraio scorso quando suo marito, dopo averla colpita sotto casa con tre colpi di pistola, anche al volto, ha ucciso le loro figlie di 8 e 13 anni, Alessia e Martina. Poi si è barricato in casa e dopo nove ore, durante le quali le forze ...

