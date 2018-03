Star Wars Gli Ultimi Jedi “Come spiego il film a mia figlia?” Andy Serkis bocca cucita

Hitman Blood Money e LEGO Star Wars 3 : The Clone Wars disponibili tra i titoli retrocompatibili di Xbox One : La retrocompatibilità di Xbox One è tra le feature più supportate in casa Microsoft, la funzionalità vi permette di riscoprire grandi capolavori del passato, alcuni dei quali possono essere giocati nuovamente in una veste grafica migliorata su Xbox One X, come ad esempio The Witcher 2 o il primo Forza Horizon.Ora scopriamo che il catalogo di giochi Xbox 360 retrocompatibili con Xbox One si arricchisce: Major Nelson, su Twitter, ha comunicato ...

Come Battlefield V sarà influenzato in positivo da Star Wars Battlefront 2 : Le microtransazioni di Star Wars Battlefront 2 si sono rivelate un disastro e per questo motivo hanno rappresentato un grave problema per Electronic Arts. Gli utenti infatti si sono ribellati pubblicamente lanciando accuse pesate e di conseguenza le vendite sono andate al ribasso. Quest’ultima cosa però non è proprio piaciuta a Disney che ha così deciso che per le produzioni future bisogna Stare alla larga dalle microtransazioni. Kotaku ha ...

Star Wars - Gli ultimi voti - ecco il trailer che porta la politica italiana nella Galassia lontana - lontana - Best Movie : ... in cui i politici italiani incontrano il mondo di Guerre Stellari . Il connubio , come potete vedere qui sotto, è decisamente esilarante, con le voci originali e le immagini della trilogia montate ...

Marvel - Frozen e Star Wars a Disneyland Paris : ... intrattenimenti e spettacoli". Con oltre 320 milioni di visite dal 1992, Disneyland Paris, che occupa 16mila dipendenti, rappresenta il 6,2% delle entrate turistiche in Francia.

Star Wars : Gli Ultimi Jedi - al SXSW verrà presentato un documentario incentrato su Rian Johnson e il suo film : Il progetto è descritto come un intimo sguardo che approfondisce l'entrata del regista all'interno del mondo di Star Wars, analizzando le sue scelte insieme alla sua crew. Sia Johnson che Hamill ...

Star Wars : Jedi Challenges con Lenovo Mirage - anche in Italia a 199' : ... consentendo così ai giocatori di vedere il raggio luminoso che parte dall'elsa della spada e di utilizzarlo per interagire con il mondo all'interno del gioco. Il feedback aptico è attivato quando il ...

BioWare aveva fantastiche idee per Star Wars : Knights of the Old Republic 2 - articolo : Realizzare un seguito di Knights of the Old Republic, il più famoso e amato gioco "originale" di Star Wars, non deve essere stato facile. Provate per un attimo a dimenticare il sequel realizzato da Obsidian e concentratevi sulla possibilità che sia stata BioWare a realizzarlo. Lo sviluppatore di Mass Effect, Dragon Age e dell'attesissimo Anthem aveva parecchie idee e ha deciso di condividerle con noi a distanza di parecchi anni. La più ...

Arriva in Italia Jedi Challenges - il gioco di Star Wars in realtà aumentata : Arriva anche in Italia Jedi Challenges, il gioco targato Lenovo che ci porta all’interno del mondo di Star Wars tramite un visore che promette di farci vivere le esperienze stellati della saga in prima persona. Il centro pulsante del sistema è il visore Mirage. È piccolo, molto leggero e senza fili così da non limitare la libertà di movimento. Una doppia fascia lo tiene ben stretto alla testa ed è molto confortevole. Si parla infatti di ...

Star Wars : Jedi Challenges - in Italia il gioco in realtà aumentata - : Lenovo e Disney hanno presentato il nuovo titolo, accompagnato da un controller-spada laser. Per entrare nel mondo inventato da George Lucas servono uno smartphone e un visore

Han Solo : A Star Wars Story - aggiungi un po’ di Sabotage dei Beastie Boys e il trailer si fa epico : L’attesa per Solo: A Star Wars Story è ancora lunga, dal momento che bisogna aspettare il prossimo 25 maggio per l’uscita nelle sale italiane, ma quando si parla di Guerre Stellari, spin-off compresi, l’hype non è mai abbastanza. Da quando è uscito il primo trailer ufficiale dello standalone dedicato a Han Solo, in rete stanno fiorendo video fanmade assolutamente fantastici. Per primo è arrivato il teaser di un’anime ...

Star Wars - l’hai già visto l’anime fanmade di Han Solo? : L’eco di curiosità ed entusiasmo verso il primo trailer ufficiale di Solo: A Star Wars Story non si è ancora spento, ma un nuovo video fanmade suggerisce una prospettiva inedita, animata. Dopo appena quattro giorni dalla release del video ufficiale dello standalone, uno Youtuber, tale Daz Tibbles, ha pubblicato il suo teaser trailer di un anime, da lui sviluppato, dedicato proprio ad Han Solo. Nei pochi secondi (40, per la precisione) di ...

Star Wars Battlefront 2 : disponibile la modalità Jetpack Cargo : EA e DICE continuano a supportare il loro Star Wars Battlefront 2 con la pubblicazione della nuova patch 1.2 che introduce nel gioco interessanti novità.Come segnala Gamingbolt, infatti, grazie al nuovo aggiornamento 1.2 sono stati introdotti cambiamenti al bilanciamento degli eroi, nuove location per la modalità Custom Arcade (inclusi Kashyyyk, Hoth, Endor, Crait, Jakku e Death Star II) e la Jetpack Cargo Mode.Quest'ultima è molto simile a ...

La patch 1.2 di Star Wars Battlefront 2 ha una data : Dopo un avvio al lancio non certo entusiasmante, Star Wars Battlefront 2 ha finalmente trovato la propria quadratura del cerchio: rimosse le tanto controverse microtransazioni, che hanno spinto all'intervento in materia addirittura personaggi politici europei, gli sviluppatori hanno pensato bene di concentrare tutti i propri sforzi sui contenuti gratuiti da rilasciare gradualmente all'interno del gioco (sebbene qualche pensierino alla ...

Respawn Entertainment : in cantiere un nuovo Titanfall - un progetto per VR e un gioco di Star Wars : Respawn Entertainment, il celebre studio acquisito da EA nel mese di dicembre dello scorso anno, sembra avere le idee molto chiare per il futuro. Come riporta Segmentnext, infatti, la compagnia è al lavoro sul prossimo Titanfall, su un gioco di Star Wars e su un progetto dedicato alla realtà virtuale.Dopo un periodo di silenzio la software house ha rivelato l'esistenza dei suoi progetti attraverso annunci di lavoro comparsi sul sito ufficiale, ...