Stadio San Paolo | quasi 5 milioni di euro per pista d’atletica e illuminazione

La dedica di Fabrizio Moro per la vittoria a Sanremo al figlio Libero e non solo - aspettando lo Stadio Olimpico : Sul palco dell'Ariston la dedica di Fabrizio Moro subito dopo la proclamazione della vittoria di Sanremo 2018 era stata un tenero pensiero per il figlio Libero, primogenito del cantante, ma a mente fredda Moro ha voluto rivolgere un lungo messaggio al suo pubblico e ha esteso quella dedica a tutti coloro che l'hanno sostenuto in un decennio di carriera. Fabrizio Moro ha debuttato proprio a Sanremo tra le Nuove Proposte con Pensa nel 2007, ...

Napoli - lotta ai parcheggiatori abusivi : sgomberata l'area davanti allo Stadio San Paolo : Un'intera area sottratta ai parcheggiatori abusivi e restituita alla cittadinanza. Avviene a Fuorigrotta, nel piazzale antistante la curva A dello stadio San Paolo, dove da tempo agivano indisturbati ...

Entro l’estate il Milan deciderà se restare a San Siro o se farsi un suo Stadio : Se i rossoneri decidessero di restare al Meazza saranno programmati investimenti per l'ammodernamento assieme a Inter e Comune di Milano. L'articolo Entro l’estate il Milan deciderà se restare a San Siro o se farsi un suo stadio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Cadavere nello Stadio Flaminio; Vaccini - polemica Raggi-Lorenzin; Franceschini con l'arena San Cosimato - : 'Dopo il grande successo di pubblico del Festival del Flamenco, con 2.500 spettatori per 5 spettacoli- ha detto Dosal- sono certo che anche il festival Equilibrio avrà un risultato simile'. 2 ...

Napoli - Nuovo Stadio in provincia? Il ‘No’ dei tifosi : “Il San Paolo è la nostra storia” : “Noi speriamo che lo stadio resti qui e che venga adeguato alle nostre esigenze” e, ancora: “Se lo stadio andasse via, Fuorigrotta perderebbe molto sul piano economico. Però se il Comune di Napoli costringe il presidente a queste soluzioni io non posso dargli torto”. Non hanno dubbi i tifosi partenopei nel commentare l’ipotesi della realizzazione di un Nuovo stadio in provincia: “Io penso che lo stadio debba ...

Vuelta a San Juan - Wallays super davanti allo allo Stadio Cantoni di San Juan : Najar rimane al comando : Wallays trionfa davanti allo stadio Cantoni di San Juan nella sesta e penultima tappa della Vuelta a San Juan 2018 E' Jelle Wallays il vincitore della sesta e penultima tappa della Vuelta a San Juan. ...

Inter contro Milan : San Siro o nuovo Stadio? Video : La priorita' di #Milan e #Inter è capire quale sara' il futuro di San Siro. L’idea è quella di riqualificare l’impianto del Meazza [Video] e adattarlo alle esigenze delle due societa' Milanesi e farlo restare tra i più importanti stadi d’Europa, ma i pareri sulla strada da intraprendere sembrano non essere del tutto concordanti. Il 5 febbraio è stato fissato dal Comune di Milano un incontro con Inter e Milan per chiarire la situazione e ...

Bari - anziani violentarono minore adescato allo Stadio San Nicola : chiesti 6 anni di carcere : La Procura di Bari, per i due anziani accusati di violenza sessuale ai danni di un minore, ha chiesto una condanna di 6 anni di reclusione. I due erano coinvolti nel presunto giro di prostituzione ...

INTER CONTRO MILAN PER LO Stadio / San Siro - Antonello (ad nerazzurro) : 150 milioni per il Meazza : INTER CONTRO MILAN per lo STADIO, San Siro: l'amministratore delegato della squadra nerazzurra, Alessandro Antonello, ha parlato anche della collaborazione evnetuale tra le due società.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 22:21:00 GMT)

Ass. Borriello : “Napoli autonomo sull’idea Stadio a Melito - ma i tifosi preferiscono il San Paolo” : Nelle ultime ore il sindaco di Melito Antonio Amente ha svelato alcuni retroscena sul possibile futuro incontro con De Laurentiis per discutere dell’eventuale progetto del nuovo stadio del Napoli. Da tempo infatti il patron del club azzurro ha manifestato la volontà di costruire un impianto di cui sia la società calcistica l’unico proprietario. Nonostante le ultime […] L'articolo Ass. Borriello: “Napoli autonomo sull’idea ...

Milan-Inter : niente soldi per gestire San Siro. Stadio nel caos : ... giustificando il fatto che, in nome del progresso della patria, Pechino ammetterà solo finanziamenti utili per la crescita dell'economia nazionale. E il calcio non è tra questi. Ecco allora che ...

Milano - salta l'intesa tra i club Milan e Inter : lo Stadio San Siro nel caos : Via dal consorzio, non da San Siro. Per quanto faticosissima, e nelle ultime ore anche mediaticamente tormentata, la coabitazione di Inter e Milan è destinata a durare ancora un bel po' . Se l'Inter ...

Il Milan ha disdetto il contratto con M-I Stadio - la società che gestisce San Siro : Il Milan ha disdetto il contratto con M-I Stadio , la società partecipata con l'Inter che gestisce San Siro e ne fornisce i servizi, e lo ha fatto attraverso una lettera al club nerazzurro datata metà ...

Serie A - Milan : disdetto contratto M-I Stadio per la gestione di San Siro. Tutti i motivi della scelta : Il Milan e lo Stadio di San Siro , nuovo atto. Una vicenda che nelle ultime ore è tornata a tenere banco dopo la decisione del club rossonero di disdire il contratto con M-I Stadio Srl , società che, ...