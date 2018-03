Spotify blocca gli abbonamenti pirata | sui social scoppia il panico

Spotify - account bloccati per chi usa il servizio illegalmente : "503 Service Unavailable": questo il messaggio che appare a chi prova ad accedere alla pagina web di Spotify , il servizio che offre musica in streaming on demand, nel caso abbia un account "craccato". Spotify, infatti, ha adottato misure anti-pirateria contro gli utenti che, illegalmente, usufruiscono del servizio premium con account ...

Spotify blocca la riproduzione sulle app modificate e manda un avvertimento agli utenti : Spotify ha deciso di dare un nuovo giro di vite alla piaga delle applicazioni modificate, che garantiscono l'accesso ai servizi premium, disabilitando la riproduzione e minacciando di sospendere o cancellare l'account degli utenti più "furbi". L'articolo Spotify blocca la riproduzione sulle app modificate e manda un avvertimento agli utenti è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.