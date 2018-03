Spia russa | anche poliziotto ricoverato

Spia russa : rischi per il pubblico bassi : LONDRA, 7 MAR - L'avvelenamento dell'ex Spia russa Serghei Skripal e di sua figlia Yulia nel sud dell'Inghilterra presenta al momento "rischi modesti" per il pubblico. Lo ha sottolineato il capo dell'...

Ex Spia russa avvelenata in Inghilterra. Gli investigatori : «Usato gas nervino» : Scotland Yard: «L’avvelenamento dell’ex spia russa Serghei Skripal e di sua figlia Yulia nel sud dell’Inghilterra ha rischi modesti per la pubblica incolumità». Anche un poliziotto in gravi condizioni

Giallo di Salisbury - ex Spia russa e figlia avvelenati con gas nervino/ Scotland Yard conferma - Skripal gravi : Giallo di Salisbury, ex spia russa e figlia avvelenati con gas nervino: arriva la conferma dell'antiterrorismo di Scotland Yard mentre le vittime ed un poliziotto restano gravi.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 21:03:00 GMT)

L’ex Spia russa Sergei Skripal e la figlia avvelenati col nervino : Gli investigatori inglesi ritengono che L’ex agente segreto russo Sergei Skripal e sua figlia siano stati avvelenati con un agente nervino. Lo afferma il quotidiano The Guardian. Le condizioni delle due vittime, colpite da un’azione «ritenuta deliberata» e ricoverate a Salisbury, vengono definite critiche. I risultati degli esami chimici e medici, ...

'L'ex Spia russa e la figlia avvelenati con agente nervino' : potrebbe essere appropriato per il governo valutare se ministri e altri dignitari debbano presenziare alla Coppa del Mondo in Russia".

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Scotland Yard “gas nervino per avvelenare ex Spia russa Skripal” (7 marzo) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Londra, Scotland Yard "gas nervino per avvelenare l'ex spia russa Skripal e la figlia Yulia nel centro commerciale di Salisbury" (7 marzo 2018).(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 20:05:00 GMT)

Spia russa avvelenata insieme alla figlia : "Tentato omicidio con gas nervino" : L'ex Spia russa Serghei Skripal, avvelenata assieme alla figlia Yulia, è stato «un tentativo di omicidio» condotto con un «agente nervino». Lo ha detto il...

Spia russa : polizia - tentato omicidio con agente nervino : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Ex Spia russa avvelenata - 'tentato omicidio con agente nervino' - : la conclusione a cui sono giunti gli investigatori britannici. Il responsabile dell'antiterrorismo di Scotland Yard ha affermato che l'episodio presenta "rischi modesti" per il pubblico. Serghei ...

Scotland Yard : L'ex Spia russa e la figlia avvelenati con gas nervino : L'ex agente segreto russo Sergei Skripal e sua figlia Yulia sarebbero stati avvelenati con un agente nervino. L'indiscrezione pubblicata dal quotidiano inglese The Guardian, che ha citato fonti delle indagini, è stata confermata da Scotland Yard. L'avvelenamento dell'ex spia russa, ha riferito il responsabile dell'antiterrorismo, Mark Rowley, è stato "un tentativo di omicidio" condotto con un ...

Regno Unito - l’ex Spia russa Skripal e la figlia avvelenati con un agente nervino. Scotland Yard : “Volevano ucciderli” : Per avvelenare l’ex spina russa Sergei Skripal e la figlia Yulia è stato utilizzato un agente nervino. “Un tentativo di omicidio”, secondo i vertici di Scotland Yard che si basano sulle prove mediche e chimiche, oltre che sui sintomi mostrati dalle vittime, ritrovate domenica riverse su una panchina vicino a un centro commerciale a Salisbury. Il responsabile dell’antiterrorismo Mark Rowley si è limitato a dire che la ...

Ex Spia russa avvelenata in Inghilterra : Scotland Yard: «L’avvelenamento dell’ex spia russa Serghei Skripal e di sua figlia Yulia nel sud dell’Inghilterra ha rischi modesti». Anche un poliziotto in gravi condizioni

Regno Unito - l’ex Spia russa Skripal e la figlia avvelenati con un agente nervino. Scotland Tard : “Volevano ucciderli” : Per avvelenare l’ex spina russa Sergei Skripal e la figlia Yulia è stato utilizzato un agente nervino. “Un tentativo di omicidio”, secondo i vertici di Scotland Yard che si basano sulle prove mediche e chimiche, oltre che dai sintomi mostrati dalle vittime, ritrovate domenica riverse su una panchina vicino a un centro commerciale a Salisbury. Il responsabile dell’antiterrorismo Mark Rowley si è limitato a dire che la ...

Spia russa - tentato omicidio con nervino : 19.15 L'avvelenamento dell'ex Spia russa Serghei Skripal assieme alla figlia Yulia, è stato "un tentativo di omicidio" condotto con un "agente nervino". Lo ha detto il responsabile dell'antiterrorismo di Scotland Yard, Rowley. Le due vittime sono state colte da malore domenica scorsa a Salisbury, in Gran Bretagna. I due sono ricoverati in ospedale.