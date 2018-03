Spazio | motore Zefiro 40 sperimentato in Sardegna

meteoweb.eu

(Di mercoledì 7 marzo 2018)40oggi alla base del Salto di Quirra: si tratta di un pezzo importante del nuovo lanciatore di satelliti che l’Italia sta costruendo per mettere in orbita i carichi che la commissione europea utilizza per le telecomunicazioni e per l’osservazione della Terra. Lo ha annunciato Roberto Battiston, il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, ospite dei seminari promossi dal rettore Maria Del Zompo, il ciclo di incontri che ha già portato all’Università di Cagliari, in meno di tre anni, due Premi Nobel. “Un importante risultato tecnico e ingegneristico – ha spiegato il presidente dell’Asi – che riguarda un lanciatore, denominato Vega 5, che sta riscuotendo anche un buon successo commerciale al punto che Avio è entrato in Borsa. Un test importante”. La scorsa settimana Battiston era a San Basilio, nel sud ...