Spaccio di droga a Modica Bassa | 2 arresti

Roma : 2 pusher arrestati per detenzione e Spaccio di droga : Roma – Carabinieri arrestano 2 ragazzi per spaccio di droga Roma – Nel corso della giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno... L'articolo Roma: 2 pusher arrestati per detenzione e spaccio di droga su Roma Daily News.

Ragusa. Spaccio - droga in cambio di sesso : Ragusa. Spaccio, droga in cambio di sesso – La Polizia di Ragusa ha eseguito questa mattina numerose ordinanze di custodia cautelare a conclusioni di indagini... L'articolo Ragusa. Spaccio, droga in cambio di sesso su Roma Daily News.

SEQUESTRATA TONNELLATA DI HASHISH/ Lavello (Potenza) - operazione antidroga : pronta per lo Spaccio in Italia : SEQUESTRATA TONNELLATA di HASHISH: operazione combinata tra GdF e Polizia a Lavello (Potenza). La droga era pronta per finire nelle piazze Italiane dello spaccio. (Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 10:30:00 GMT)

Sala scommesse in stile Gomorra : telecamere per lo Spaccio di droga Trovato archivio con centinaia di 'clienti' : Una Sala giochi, in zona Roma est, trasformata in piazza di spaccio in perfetto stile Gomorra. Quattro telecamere di videosorveglianza esterne, due porte blindate con apertura elettronica azionata ...

Produzione e Spaccio di droga : arrestato edicolante dopo perquisizione : OSTUNI - Un edicolante di Ostuni, Paolo Ungaro 39 anni, è stato arrestato dai carabinieri perché sorpreso a coltivare e spacciare marijuana e hashish. I militari della locale stazione, durante una ...

Catanzaro - 51 arresti per Spaccio di stupefacenti : “Per vendere la droga utilizzavano anche i minorenni” : Produzione, traffico e spaccio di droga. I carabinieri e la polizia hanno arrestato 51 persone a Catanzaro. Coordinata dal procuratore Nicola Gratteri, dall’aggiunto Vincenzo Capomolla e dai sostituti Domenico Guarascio e Paolo Petrolo, l’operazione “Passo di salto” è scattata stamattina all’alba e ha stroncato una potente associazione operante nella zona sud del capoluogo calabrese. L’inchiesta della dda comprende vari filoni di indagine ...

CATANZARO - 51 ARRESTI PER Spaccio DI DROGA/ Video operazione "Passo di Salto" : "Facciamo come a Scampia" : CATANZARO, 51 ARRESTI per SPACCIO di DROGA: maxi-operazione da parte della DDA, sgominata una rete ben organizzata operante in Calabria. Volevano imitare Scampia, le intercettazioni Video...(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 11:40:00 GMT)

Droga : Spaccio di eroina - due arresti in Lombardia : Milano, 17 feb. (AdnKronos) – La squadra mobile di Varese e di Catania hanno arrestato due albanesi di 47 anni per spaccio di eroina. L’arresto arriva dopo una serie di indagini finalizzate a individuare un canale di approvvigionamento di stupefacenti dalla Lombardia fino alla Sicilia. In un palazzo di un piccolo paese in provincia di Como, gli agenti della Squadra Mobile hanno trovato la ‘base’ dei due spacciatori, di ...

Droga - blitz polizia contro Spaccio in 16 città : oltre 20 arresti : Maxi blitz antiDroga con centinaia di agenti impegnati in 16 città italiane da parte della polizia. Nell'operazione sono impegnate le squadre mobili di Ascoli Piceno, Avellino, Bergamo, Brindisi, Enna,...

Spaccio droga - blitz Polizia in 16 città : 7.20 blitz antidroga in 16 città con centinaia di agenti di Polizia. L'operazione è ancora in corso nei centri urbani e nei luoghi di aggregazione dei giovani. Coordinata dal Servizio centrale operativo, l'operazione vede impegnate diverse squadre mobili. Al momento sono state arrestate 25 persone, 21 delle quali straniere. 11 i denunciati. Emesse 6 sanzioni amministrative, 61 fogli di via e 7 Daspo.Gli agenti hanno inoltre sequestrato ...

Droga : smantellata attività Spaccio - tre arresti a Milano : Milano, 16 feb. (AdnKronos) – smantellata dalla polizia di Milano un’imponente attività di spaccio di stupefacenti. Gli agenti del Commissariato Porta Genova hanno arrestato tre persone, due italiani e un egiziano, e sequestrato 27 chili tra hashish e marijuana. I tre spacciavano in via Giambellino: nella stessa operazione, all’interno di uno degli appartamenti perquisiti, la polizia ha individuato e denunciato N.C., libico di ...