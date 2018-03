Sorteggio quarti Champions League | date ed orario | c’è la Juventus!

Champions League 2018 - i possibili avversari della Juventus ai quarti di finale. Sorteggio da brividi : rischio Real Madrid e City : La Juventus si è qualificata ai quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. I bianconeri hanno sconfitto il Tottenham per 2-1, espugnando Wembley grazie al micidiale uno-due firmato da Higuain e Dybala che a metà del secondo tempo hanno rimontato il gol di Son. I ragazzi di Max Allegri sono così tra le migliori otto squadre d’Europa e attendono il loro avversario nel prossimo turno a eliminazione diretta. I Campioni ...

Sorteggio Champions League - quarti di finale : quando si svolge? Data - programma - orari e tv : L'evento sarà trasmesso in diretta tv su Italia 1 e su Mediaset Premium, in diretta streaming sul sito di Mediaset e su Premium Play, in DIRETTA LIVE scritta su OASport. VENERDI' 16 MARZO: 12.00 ...

Sorteggio Champions League - quarti di finale : quando si svolge? Data - programma - orari e tv : Venerdì 16 marzo (ore 12.00) si svolgerà il Sorteggio dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. A Nyon conosceremo quali saranno gli abbinamenti per il secondo turno a eliminazione diretta della massima competizione continentale. Le otto squadre rimaste in corsa attendono di conoscere quali saranno i prossimi avversari sulla strada che porta alla finale di Kiev. Le formazioni più blasonate e alcune outsider si daranno battaglia ...

Volley femminile - Champions League 2018 – Oggi il Sorteggio dei quarti di finale. L’Italia punta su Novara e Conegliano : le possibili avversarie : Oggi venerdì 2 marzo (ore 12.00) si svolgerà il sorteggio dei quarti di finale della Champions League 2018 di Volley femminile. L’organizzazione della Final Four è già stata assegnata al CSM Volei Alba Blaj, formazione rumena che si è così garantita la qualificazione diretta alle semifinali senza dover passare dai turni preliminari. L’Italia sarà presente nell’urna in Lussemburgo con due squadre: Novara sarà testa di serie, ...

Champions League - Sorteggio quarti di finale : quando si svolge? Data - programma - orari e tv : L'evento sarà trasmesso in diretta tv su Italia 1, Eurosport, Mediaset Premium; in diretta streaming sul sito di Mediaset, su Sky Go e su Premium Play; in DIRETTA LIVE scritta su OASport. VENERDI' 16 ...

Champions League - Sorteggio quarti di finale : quando si svolge? Data - programma - orari e tv : La Champions League 2018 di calcio è nel pieno della sua fase calda, quella a eliminazione diretta dove le squadre rimaste in corsa si sfidano in partita di anData e ritorno con l’obiettivo di raggiungere la finale in programma a Kiev (Ucraina) il prossimo 26 maggio. Al momento si stanno svolgendo gli ottavi di finale, le 16 migliori formazioni d’Europa sono in piena corsa per raggiungere i quarti di finale. Le grandi corazzate come ...