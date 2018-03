Sondaggio tra gli elettori Pd | solo opposizione

Donald Trump - Sondaggio Rasmussen : per la prima volta i favorevoli sorpassano i contrari : Trump batte Obama per 50 a 45! Chiedete a dieci vostri amici interessati alla politica americana , e che non leggono Libero, se Trump ha un rating di approvazione nei sondaggi buono, decente, cattivo o imbarazzante. Secondo me, grazie a quanto i media dicono e scrivono di lui, ...

Elezioni - l’ultimo Sondaggio Tecnè : centrodestra avanti - ma sono quasi 4 milioni indecisi : Elezioni, l’ultimo sondaggio Tecnè: centrodestra avanti, ma sono quasi 4 milioni indecisi Tra i singoli partiti si assiste a una lieve crescita del M5s (al 28,3%), mentre arretrano leggermente Pd e Lega (rispettivamente al 21,8% e al 12,8%). Bene il partito di Emma Bonino +Europa Continua a leggere L'articolo Elezioni, l’ultimo sondaggio Tecnè: centrodestra avanti, ma sono quasi 4 milioni indecisi sembra essere il primo su NewsGo.

Sondaggio Demos - deve ammetterlo anche Repubblica : 'Il centrodestra può battere tutti' : Nell'ultimo giorno utile per la pubblicazione dei sondaggi, prima che la legge imponga il surreale silenzio elettorale sulle rilevazioni, anche il quotidiano Repubblica deve arrendersi alla cruda ...

Surface preferito ad iPad - lo rivela un Sondaggio di Creative Strategies : Surface Pro sarebbe preferito ad iPad Pro in ambito lavorativo. E’ quanto emerge da un sondaggio rivelato da Creative Strategies che ha analizzato un panel di circa 1300 consumatori americani rappresentativi del mondo lavorativo e che ha offerto risultati interessanti in merito alle preferenze di brand e di tipologia di device utilizzato. Secondo l’indagine la famiglia Surface è preferita dal 72% degli utenti in ambito lavorativo rispetto alla ...

Luigi Di Maio - il Sondaggio da incubo : crescono centrodestra e centrosinistra - calano solo i grillini : Chi si aspettava particolari scossoni a favore di una o l'altra parte politica rimarrà deluso, secondo i dati riportati da Nicola Piepoli su La Stampa. Negli ultimi sette giorni a crescere di quasi ...

Sondaggio Piepoli : al centrodestra mancano 600mila voti per vincere le elezioni : Quando mancano tre settimane al voto un Sondaggio di Nicola Piepoli pubblicato su La Stampa evidenzia che il centrodestra potrebbe vincere le prossime elezioni politiche. Allo stato attuale, con le intenzioni di voto fotografate in questo momento, la coalizione guidata da Silvio Berlusconi si attesterebbe intorno ai 285 seggi, alla Camera. Per governare ne occorrono 316, quindi siamo sotto. Ma ci sono ancora 23 giorni di campagna elettorale e, ...

Monte dei Paschi di Siena/ Mps - il Sondaggio tra i dipendenti (oggi - 7 febbraio) : Monte dei Paschi di Siena news. In Borsa Mps scende sotto quota 3,7 euro. Il sondaggio tra i dipendenti della banca toscana. Ultime notizie live di oggi 7 febbraio 2018(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 14:24:00 GMT)

Sondaggio/PER REPUBBLICA ANTONELLA FAGGI GIÀ CERTA - SENATO SICURO AL CENTRODESTRA : L'analisi di REPUBBLICA , simulazione elaborata da Salvatore Vassallo , ordinario di Scienza politica all'Università di Bologna, rafforza l'ipotesi di una vittoria del CENTRODESTRA: 'che conterebbe ...

Alessandra Ghisleri - il Sondaggio bomba : centrodestra prima coalizione - M5s primo partito e Pd più forte alla Camera : Secondo gli ultimi sondaggi di Alessandra Ghisleri, il centrodestra sarebbe in vantaggio di 10 punti percentuali sulle altre coalizioni. 'Siamo tra il 27 e il 29 per cento per il c entrosinistra - ...

Silvio Berlusconi - il Sondaggio di Mannheimer che lo incorona : un italiano su due crede nella vittoria del centrodestra : I sondaggisti sono unanimi: nessuno, a oggi, può prevedere chi andrà al governo. Troppe le variabili, come in una partita a scacchi in cui una mossa , o qualche migliaia di voti, può determinare l'...

Il Sondaggio : avanzano Cinquestelle e Forza Italia - in difficoltà il Centrosinistra : Alle elezioni del 4 marzo manca ormai poco più di 1 mese. Come stanno andando gli schieramenti in campo? Una risposta l'ha fornita il noto sondaggista Nando Pagnoncelli che ha pubblicato i risultato ...

Sondaggio Ghisleri - la mappa dei collegi già in mano al centrodestra : cosa manca per la maggioranza : cosa accadrà dopo il 4 marzo è ancora avvolto da mille incognite, ma almeno tra le fila del centrodestra sta montando di giorno in giorno la certezza che i numeri previsti dalle urne premieranno la ...

Sondaggio Swg : centrodestra cala ma resta in testa - recupera il Pd - cresce il M5s : Il centrodestra cala leggermente , -0,5, ma resta saldamente in testa con il 36,7 per cento dei consensi, recupera qualcosa il Pd e sale il Movimento 5 stelle . Mentre gli indecisi sono al 37,3 per ...