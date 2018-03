Silvana Giacobini e Vanna Ugolini per l’arte delle donne alla Milano Art Gallery

Blastingnews

(Di giovedì 8 marzo 2018) Si avvicina il giorno in cui viene celebrata la Festa della donna e, per questa importante l’occasione,Artin via G. Alessi, 11 nel cuore di, si terrà la collettiva. La mostra verrà infatti inaugurata domani 8 marzo alle ore 18.00. Inoltre prenderanno parte al vernissage due noti volti femminili del giornalismo italiano:. L'arteArtEntrambe daranno voce all’attualità che concerne l’universo, portandoluce nuovi titoli di sicuro interesse., passando da Hillary Clinton e Sophia Loren arriverà a parlare di un altro uomo dello spettacolo molto amato e che ha saputo amare le: Alberto Sordi. Con Albertone – Alberto Sordi, una leggenda italiana, la scrittrice approfondisce diversi aspetti di questa pietra miliare del cinema italiano, sempre ...