Si dimette consigliere economico Trump

Il più importante consigliere economico di Donald Trump si dimette : Gary Cohn, il principale consigliere economico del presidente degli Stati Uniti Donald Trump , ha annunciato le proprie dimissioni dalla Casa Bianca. Nelle ultime settimane si era parlato molto di questa possibilità, in seguito alla decisione di Trump di promuovere nuovi

"Mani al collo e pugni in faccia alle ex mogli" - consigliere di Trump costretto a dimettersi : "Mani al collo e pugni in faccia alle ex mogli", consigliere di Trump costretto a dimettersi Rob Porter, responsabile dei documenti che arrivano sulla scrivania del presidente Trump, costretto alle dimissioni dopo che le accuse delle sue ex mogli sono diventate pubbliche.Continua a leggere Rob Porter, responsabile dei documenti che arrivano sulla scrivania del presidente […]