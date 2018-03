calcioweb.eu

: Shock #Mahrez, annuncia il ritiro ma è giallo: ecco la situazione - CalcioWeb : Shock #Mahrez, annuncia il ritiro ma è giallo: ecco la situazione - Andrea_GialloRo : Mahrez: “Lascio il calcio dopo un consulto coi medici”. E’ giallo sull’annuncio-shock dell’algerino #asroma -

(Di mercoledì 7 marzo 2018) L’attaccantenelle ultime stagioni è stato decisivo con la maglia del Leicester, indimenticabile la vittoria della Premier League con Claudio Ranieri. Nel frattempo arriva un annuncio clamoroso che però è tutto da valutare,il messaggio disulla pagina Facebook: “Dopo l’ultimo consulto con i medici ho deciso di stare lontano dal calcio. Ora che il mio tempo come giocatore finisce vorrei dire poche parole: voglio ringraziare tutti per il sostegno e la gentilezza che mi avete dimostrato, sarete sempre nel mio cuore”. La notizia deve essere però confermata, potrebbe trattarsi infatti di un attacco hacker, il post però non è stato ancora cancellato. L'articoloilma èlasembra essere il primo su CalcioWeb.