Serracchiani | ' Pd all' opposizione | tocca a chi ha vinto fare il governo'

Elezioni : Crocetta - Serracchiani ora stia zitta - ha avallato scelte Renzi : Palermo, 6 mar. (AdnKronos) - "Deborah Serracchiani si è dimessa, scaricando Renzi. stia zitta, non può permettersi oggi di fare alcuna critica, se non l’autocritica di chi ha avallato compiacente le scelte di Renzi". Così, Rosario Crocetta, ex governatore siciliano. "Non ci saranno ultimi giappones