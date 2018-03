Serie B | il 2 e 3 aprile si recuperano le sei gare rinviate della 29giornata

Serie B - 2-3 aprile i recuperi della 29esima giornata : Lo scorso weekend ben 6 partite della 29esima giornata del campionato cadetto vennero rinviata a causa del maltempo e della tragica scomparsa di Davide Astori. La Lega di B ha ufficializzato quando ...

Serie A - recupero derby Milan-Inter/ Le tre date possibili - gli altri giocano il 3 e il 4 aprile : Serie A, 27^giornata, i recuperi fra il 3 e il 4 aprile, ma il derby Milan-Inter resta un problema. Molto dipenderà dal cammino di Milan e Juventus nelle coppe(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 13:42:00 GMT)

Serie A - 27^giornata/ I recuperi fra il 3 e il 4 aprile - ma il derby Milan-Inter resta un problema : Serie A, 27^giornata, i recuperi fra il 3 e il 4 aprile, ma il derby Milan-Inter resta un problema. Molto dipenderà dal cammino di Milan e Juventus nelle coppe(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 09:12:00 GMT)

Recupero 27giornata di Serie A il 3 e 4 aprile. La rivoluzione di Malagò tra mercato e Boxing Day : Le partite della 27giornata, rinviate dopo la tragedia che ha colpito la Fiorentina con la morte di Davide Astori, saranno recuperate il 3 e 4 aprile prossimo a eccezione del derby Milan-Inter che non ...

Serie A - la Lega ha deciso : la 27esima giornata si recupera 3 e 4 aprile : La Lega di Serie A si è riunita nella giornata di oggi ed ha deciso quando si disputeranno tutte, o quasi, le partite rinviate ieri causa la scomparsa di Davide Astori, capitano della Fiorentina. Tra ...

Serie A - tra il 3 e 4 aprile il recupero dei match rinviati per la morte di Astori : Dopo una riunione della Figc, il commissario Malagò ha annunciato importanti novità. Solop il derby di Milano non ha ancora una data. Mercato chiude un giorno prima inizio campionato. Si giocherà ...

Serie A : recuperi 3-4 aprile - derby resta in sospeso : Le partite di campionato rinviate per la morte di Astori verranno recuperate fra il 3 e 4 aprile, a eccezione del derby di Milano, per cui si aspetterà l'esito dell'ottavo di finale di E.League dei ...

Serie A - recuperi della 27ª giornata il 3-4 aprile. Ma il derby rimane sospeso : 1 di 2 Successiva TORINO - Il campionato di Serie A 2018/19 inizierà il prossimo 19 agosto. Lo ha stabilito nel corso della riunione odierna la Lega che ha delineato le date per il prossimo campionato ...

Recupero 27giornata di Serie A il 3 e 4 aprile. Micciché sarà presidente di Lega : Le partite della 27giornata, rinviate dopo la tragedia che ha colpito la Fiorentina con la morte di Davide Astori, saranno recuperate il 3 e 4 aprile prossime. Il derby Milan-Inter, invece, non ha ...

Calcio - recupero 27a giornata Serie A : si giocherà ad aprile. Resta da definire la data del Derby Milan-Inter : La 27a giornata della Serie A sarà recuperata il 3 e il 4 aprile. È questo quanto emerso dalla riunione di Lega che si è tenuta quest’oggi a Milano. A comunicarlo è stato lo stesso Giovanni Malagò, Commissario Straordinario e Presidente del CONI. Il recupero riguarderà però solo sei delle sette partite: Resta da definire, infatti, la data del Derby Milan-Inter, per il quale si attenderà di conoscere il risultato del turno in corso di ...

Serie A - Malagò : «Il recupero della 27ª giornata sarà il 3-4 aprile - tranne il derby» : «Derby a parte, le partite della 27esima giornate verranno recuperate il 3-4 aprile». Così Giovanni Malagò, commissario della Lega Serie A, ha ufficializzato le date per il recupero delle gare che non si sono disputate in seguito alla tragica morte di Davide Astori, capitano della Fiorentina. Resta ancora in dubbio la data per il derby: «La […] L'articolo Serie A, Malagò: «Il recupero della 27ª giornata sarà il 3-4 aprile, tranne il derby» ...

Canale 5 - palinsesti primavera 2018 : Amici dal 7 aprile - Grande Fratello dal 16 aprile. Nuova Serie per Ultimo : Grande Fratello Reality, fiction ed intrattenimento sono i capisaldi del palinsesto primaverile 2018 di Canale 5. Nella seconda parte della stagione tv, la rete ammiraglia Mediaset punterà in particolare sul ritorno del Grande Fratello Nip e sul nuovo ‘Scommettiamo che’ di Michelle Hunziker. Ma anche su certezze come il serale di Amici il sabato e la Champions League il mercoledì. Se il daytime e l’access (con Avanti un altro! ...

Lost in Space su Netflix - video teaser e trama della Serie ispirata al cult anni ’60 in arrivo ad aprile : L'arrivo di Lost in Space su Netflix è anticipato da un teaser che mostra un primo sguardo sulla nuova serie originale ispirata all'omonimo classico sci-fi degli anni '60. Lost in Space debutterà sulla piattaforma, in tutti i paesi in cui il servizio streaming è attivo, nel mese di aprile 2018, ma la serie + già disponibile nello Spazio: Netflix, infatti, ha deciso di rendere accessibile alla NASA l'episodio pilota, trasmesso 13 giorni fa ...

Softball - Serie A1 2018 : definito il calendario. Playball il 28 aprile. Si comincia con la Coppa Italia : La Commissione Organizzazione Gare della FIBS ha formulato i gironi e definito il calendario della stagione 2018 di Softball. Dopo la riforma della Federazione, la nuova massima Serie si chiamerà Serie A1 e sarà composta da 12 squadre divise in due gruppi. Nel girone A sono state inserite Bollate, Caronno, Collecchio, l’ultima arrivata Nuoro, Old Parma e Saronno, mentre nel gruppo B ci saranno Bussolengo, Forlì, Pianoro, Sestese, Thunders ...