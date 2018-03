Sei Nazioni 2018 | parlano gli azzurri Simone Ferrari | “Riscattare le sconfitte

Galles-Italia - Sei Nazioni femminile 2018 : programma - orari e tv : Domenica 11 marzo ore 12.45 Galles-Italia, Principality Stadium Cardiff diretta tv su Eurosport 2 ed in streaming su Eurosport Player , diretta live testuale su OASport .

Galles-Italia - Sei Nazioni femminile 2018 : programma - orari e tv : Come per il torneo maschile, dopo una settimana di riposo, riprenderà il Sei Nazioni femminile di rugby: domenica 11 marzo alle ore 12.45, al Pricipality Stadium di Cardiff, andrà in scena Galles-Italia, gara valida per la quarta giornata del torneo. Per le azzurre si tratta della terza trasferta consecutiva dopo quelle in terra irlandese e francese. Tutte le sfide dell’Italia del Sei Nazioni femminile saranno trasmesse in diretta ...

Sei Nazioni 2018 - quarta giornata : il calendario. Programma - orari e tv : Calendario Sei Nazioni maschile 4a giornata 10/03/2018 15:15 Irlanda-Scozia 10/03/2018 17:45 Francia-Inghilterra 11/03/2018 16:00 Galles-Italia diretta tv su DMAX ed in streaming su DPLAY , ...

Sei Nazioni 2018 - quarta giornata : il calendario. Programma - orari e tv : Ormai ci risiamo! Dopo una settimana di riposo riprende il Sei Nazioni di rugby: sabato 10 marzo sarà una data fondamentale per capire se l’Irlanda potrà mettere le mani sul torneo o se dovrà attendere l’ultimo turno con l’ostica trasferta in quel di Twickenham per conquistare la vittoria nella classifica finale. Alle ore 15.15 a Dublino andrà in scena la sfida tra Irlanda e Scozia, mentre il duello a distanza per il primato ...

Galles-Italia - Sei Nazioni 2018 : programma - orari e tv. La data e il calendario della partita : Domenica 11 marzo ore 16.00 Galles-Italia, Principality Stadium " Cardiff diretta tv su DMAX ed in streaming su DPLAY e su OASport .

Galles-Italia - Sei Nazioni 2018 : programma - orari e tv. La data e il calendario della partita : Dopo la settimana di riposo che ha fatto seguito alla terza gara dell’Italia nel Sei Nazioni 2018 di rugby, è ormai tempo di pensare al quarto impegno degli azzurri. La nostra selezione, ancora a quota zero in classifica, è attesa dalla terza trasferta consecutiva, che sarà l’ultima di questo torneo. Gli azzurri faranno visita, domenica 11 marzo, alle 16.00 ora italiana, al Galles, che ha vinto all’esordio in casa con la Scozia, ma ha poi perso ...

Sei Nazioni - in cinquantamila all'Olimpico per Italia-Scozia : Roma, 2 mar. , askanews, Lo stadio Olimpico di Roma indosserà il vestito delle migliori occasioni per Italia-Scozia, ultima giornata del Sei Nazioni in programma il prossimo 17 marzo. Per la quinta e ...

Rugby - Sei Nazioni femminile 2018 : le convocate dell’Italia per le ultime due sfide del torneo : Il CT Andrea Di Giandomenico ha diramato le convocazioni per le ultime due sfide del Sei Nazioni femminile di Rugby: sono 23 le azzurre chiamate per la trasferta in Galles e la sfida interna contro la Scozia a conclusione del torneo. Rientrano, dopo gli infortuni subiti nelle prime due gare, Elisa Giordano e Valentina Ruzza. Di seguito le 23 convocate dell’Italia Piloni Lucia GAI (Stade Rennais Rugby, FRA), 59 caps Gaia GIACOMOLI ((Rugby ...

Rugby - Sei Nazioni Under20 2018 : i convocati dell’Italia per le ultime due partite del torneo : Sono 24 gli azzurrini chiamati a comporre la selezione nazionale under 20 di Rugby per le ultime due giornate del Sei Nazioni di categoria: i tecnici Fabio Roselli ed Andrea Moretti hanno diramato le convocazioni per la gara in trasferta in Galles e per la partita interna contro la Scozia a Bari a chiusura del torneo. Di seguito l’elenco completo dei convocati. Piloni Danilo FISCHETTI (Patarò Calvisano) Michele MANCINI PARRI (Accademia ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : i convocati dell’Italia per le sfide a Galles e Scozia. Torna Luca Morisi dopo 3 anni! : Conor O’Shea, CT della Nazionale Italiana di Rugby, ha diramato le convocazioni per le sfide con Galles (11 marzo a Cardiff) e Scozia (17 marzo a Roma) che chiuderanno il Sei Nazioni 2018. La nostra Nazionale si radunerà al Centro Onesti domenica 4 marzo, giovedì 8 partirà alla volta del Galles. Sono 32 i ragazzi chiamati agli ordini. Tra loro spicca il nome di Luca Morisi, trequarti della Benetton che Torna in azzurro dopo addirittura tre ...

Rugby - Sei Nazioni femminile 2018 : Francia-Italia 57-0. Transalpine straripanti - azzurre impotenti : La Francia si conferma schiacciasassi del Sei Nazioni di Rugby femminile 2018 ed a Furiani asfalta l’Italia per 57-0, dopo un primo tempo chiuso già sul 38-0. Ben otto le mete Transalpine, delle quali sette trasformate, più un piazzato. La Francia vola a quota 15 in classifica, e riaggancia l’Inghilterra, formazione con la quale si giocherà il torneo nello scontro diretto della prossima giornata. Italia ancora ferma al palo. Nel ...

LIVE Francia-Italia - Sei Nazioni femminile 2018 in DIRETTA : 57-0. Transalpine implacabili - azzurre evanescenti : L’una in vetta alla classifica e con una difesa finora eccezionale, l’altra sul fondo della classifica e con una difesa che nelle sfide precedenti non è stata esente da errori: con questo biglietto da visita arrivano Francia ed Italia alla sfida che si terrà questa sera in Corsica, alle ore 21.00, valida per la terza giornata del Sei Nazioni femminile di rugby. Le Transalpine hanno conquistato nelle prime due giornate altrettante vittorie, ed ...

LIVE Francia-Italia - Sei Nazioni femminile 2018 in DIRETTA : 38-0. Transalpine implacabili nel primo tempo : L’una in vetta alla classifica e con una difesa finora eccezionale, l’altra sul fondo della classifica e con una difesa che nelle sfide precedenti non è stata esente da errori: con questo biglietto da visita arrivano Francia ed Italia alla sfida che si terrà questa sera in Corsica, alle ore 21.00, valida per la terza giornata del Sei Nazioni femminile di rugby. Le Transalpine hanno conquistato nelle prime due giornate altrettante vittorie, ed ...