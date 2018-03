Se in azienda ci sono le donne il business è vincente

Ecco come la realtà virtuale e aumentata possono aiutare a sviluppare il capitale umano in azienda : La realtà virtuale e aumentata possono aiutare a sviluppare il capitale umano in azienda: questo quanto emerso oggi a Napoli all’Hub Banco di Napoli Intesa- San Paolo del polo di San Giovanni dell’Università Federico II nel corso dell’evento “Virtual & Augmented Reality per un Industry Training innovativo”. Nel corso dell’evento Protom ha presentato le migliori tecnologie sul mercato per la simulazione ...

Como - esplosione in azienda rifiuti : sette feriti - tre sono gravi : L'esplosione, avvertita anche a centinaia di metri di distanza, si è verificata in un serbatoio verticale e avrebbe coinvolto anche due serbatoi adiacenti. L'onda d'urto ha danneggiato alcune auto nel ...

Esplosione con incendio in una azienda nel Comasco : diversi feriti - tre sono gravi : Sale a tre operai feriti gravemente, portati in codice rosso rispettivamente al Sant’Anna di Como, all’ospedale di Legnano e all’ospedale di Varese, il bilancio dell’Esplosione di un serbatoio dell’azienda chimica di Bulgarograsso specializzata nel trattamento di rifiuti industriali....

Esplosione in un'azienda nel Comasco : 6 feriti - tre sono gravi : Un'Esplosione, che ha originato un incendio, si è verificata nel primo pomeriggio all'interno della Ecosfera di Bulgarograsso (Como), azienda che tratta rifiuti speciali. Tre i feriti gravi. L'Esplosione, avvertita anche a centinaia di metri di distanza, si è verificata in un silos che ha poi preso fuoco e l'onda d'urto ha danneggiato alcune auto nel piazzale dell'azienda.I feriti sono stati trasportati negli ospedali di Como, ...

C’è stata un’esplosione in un’azienda chimica a Bulgarograsso (Como) - otto persone sono state ferite : Oggi pomeriggio c’è stata un’esplosione in un’azienda chimica di Bulgarograsso, in provincia di Como. È avvenuta in un capannone di Ecosfera, azienda che lavora nel settore dei solventi. Secondo il Corriere della Sera sono rimaste ferite otto persone, due in The post C’è stata un’esplosione in un’azienda chimica a Bulgarograsso (Como), otto persone sono state ferite appeared first on Il Post.

Sono 3 i feriti gravi nell'esplosione di un'azienda del Comasco : Milano, 7 feb. , askanews, Sono salite a tre le persone rimaste gravemente ferite nell'esplosione avvenuta alla Ecosfera di Bulgarograsso, nel Comasco. I feriti più gravi Sono stati trasportati dal ...

Esplosione in un'azienda di Bulgarograsso - Como - : ci sono feriti | : La deflagrazione in un silos ha provocato un incendio all'interno dello stabilimento Ecosfera, che si occupa dello smaltimento di rifiuti industriali. Il bilancio provvisorio è di una persona in ...

Esplosione in un'azienda del Comasco : ci sono feriti - uno è grave - : La deflagrazione in un silos ha provocato un incendio all'interno dello stabilimento Ecosfera, che si occupa dello smaltimento di rifiuti industriali, nei pressi del paese di Bulgarograsso. Il ...

Il direttore - il responsabile delle notizie e una giornalista di “Newsweek” sono stati licenziati dopo aver pubblicato articoli sui problemi finanziari e legali dell’azienda editrice : Il direttore della rivista americana Newsweek Bob Roe è stato licenziato insieme al responsabile della sezione notizie Kenneth Li e alla reporter Celeste Katz di Newsweek. Tutti e tre erano stati coinvolti nella pubblicazione di alcuni articoli di Newsweek sui problemi della società The post Il direttore, il responsabile delle notizie e una giornalista di “Newsweek” sono stati licenziati dopo aver pubblicato articoli sui problemi ...

Incidente sul lavoro a Milano - chi sono i tre morti intossicati. Inchiesta per omicidio - azienda sequestrata : Dei sei coinvolti due sono fratelli: Giancarlo Barbieri è sopravvissuto, mentre Arrigo non ce l'ha fatta. Le altre due vittime avevano 43 e 49 anni

Incidente sul lavoro a Milano - ecco chi sono i tre operai morti per intossicazione. L'azienda sotto sequestro : Dei sei operai coinvolti due sono fratelli: Giancarlo Barbieri è sopravvissuto, mentre Arrigo non ce l'ha fatta. Le altre due vittime avevano 43 e 49 anni

Tre operai sono morti in un incidente sul lavoro a Milano - in un’azienda che produce acciaio e titanio : Tre operai sono morti a causa di un grave incidente sul lavoro a Milano, in via Rho, all’interno dell’azienda Lamina, che si occupa della produzione di acciaio e titanio. Altri tre operai sono ora ricoverati al San Raffaele e alla The post Tre operai sono morti in un incidente sul lavoro a Milano, in un’azienda che produce acciaio e titanio appeared first on Il Post.