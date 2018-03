Sciopero 8 marzo | domani a rischio tpl | treni | aerei e scuole

8 marzo - sindacati in Sciopero : a rischio metro - bus - aerei e scuole : La protesta si svolge, nel giorno della festa delle donne, per la "Giornata internazionale di lotta per i diritti delle donne": con l'hashtag #wetoogether. "Anche quest'anno l'Unione Sindacale di Base ha risposto all'appello di 'Non Una Di Meno', con la proclamazione dello sciopero generale di 24 ore per l'8 marzo, perché - spiega il sindacato - la lotta contro ogni discriminazione di genere e ogni forma di violenza maschile sulle donne è parte ...

8 marzo anche a L'Aquila le donne tornano in strada con lo Sciopero globale : L'Aquila - L'otto marzo 2018 a L’Aquila torneremo in strada, per unirci alla marea femminista impegnata, anche quest’anno, nello sciopero globale per la costruzione di un percorso che sta trasformando la campagna #metoo in un forte e corale #metoogheter. Tante iniziative riempiranno questa giornata, la nostra vuole essere una manifestazione libera, aperta e partecipata, lungo le strade della nostra città per dire “Noi ...

Sciopero otto marzo - gli orari dei disagi : Circoleranno regolarmente le Frecce di Trenitalia in occasione dello Sciopero del personale del Gruppo FS Italiane proclamato da alcuni sindacati autonomi - dalla mezzanotte alle 21.00 di giovedì 8 marzo - in adesione a uno Sciopero generale. Per gli altri treni nazionali le ripercussioni dovrebbero essere limitate.disagi invece su autobus, tram e metropolitana Atm. A Milano, a causa dello Sciopero generale proclamato da Usb, per i mezzi di ...

Sciopero treni e mezzi 8 marzo 2018/ Roma e Milano - a rischio scuole - trasporti e servizi : info e orari : Sciopero trasporti 8 marzo 2018: domani stop treni, metro, aerei, taxi e mezzi pubblici in tutta Italia. info, orari, modalità di Sciopero e motivazioni: "lotto marzo", giornata per la donna(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 11:07:00 GMT)

Sciopero 8 marzo - giovedì nero per i trasporti : treni - aerei - metro e autobus a rischio in tutta Italia. Gli orari dei disagi : Fermi tutti. Dai trasporti, alla scuola, agli uffici, il prossimo 8 marzo si annuncia una giornata di mobilitazione e proteste. Una data simbolica, quella della festa della donna, scelta dal movimento femminista Non una di meno per scendere in piazza contro violenze e femminicidi, ma anche da molte sigle sindacali per rivendicare le proprie battaglie. L’assemblea dell’Unione Sindacale di Base (Usb), rischia di causare ...

Molestie - l’appello di Asia Argento per lo Sciopero delle donne dell’8 marzo : “Insieme contro il patriarcato” : Asia Argento risponde all’appello internazionale per lo sciopero globale delle donne e l’8 marzo scenderà in piazza con Non Una Di Meno, a Roma per il corteo, che andrà da piazza Vittorio a Piazza Madonna Di Loreto. “In Italia mi hanno chiamato puttana, mi hanno detto che me l’ero cercata – spiega in un video pubblicato sul profilo Facebook di Non una di meno – Hanno detto che una persona come me non era una ...

8 marzo : Udi - Sciopero globale è ancora un'aspettativa - serve visibilità : E ha scelto uno slogan sollecitato dalla cronaca del #meetoo: "Mai stare zitte! Mai state zitte! Contro la violenza maschile, insieme". Tante mani di donne di diversi colori si incrociano e si ...

Lo Sciopero delle donne per l’8 marzo : È stato organizzato in più di 70 paesi del mondo e sarà soprattutto contro la violenza sulle donne The post Lo sciopero delle donne per l’8 marzo appeared first on Il Post.

Sciopero generale 8 marzo : caos trasporti e rischio paralisi in tutte le principali città italiane. Gli orari dei disagi su metro - bus e treni : Lo Sciopero generale di domani, giovedì 8 marzo, indetto dall'assemblea dell'Unione Sindacale di Base (Usb), rischia di causare notevoli disagi nelle principali città italiane....

Sciopero TRENI E MEZZI 8 MARZO 2018/ Domani stop Trenord e Atm - trasporti pubblici e taxi : info e orari : SCIOPERO trasporti 8 MARZO 2018: Domani stop TRENI, metro, aerei, taxi e MEZZI pubblici in tutta Italia. info, orari, modalità di SCIOPERO e motivazioni: "lotto MARZO", giornata per la donna(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 04:55:00 GMT)

“Festa delle donne - Sciopero dei mezzi”. 8 marzo - come non rimanere a piedi o bloccati in stazioni - aeroporti e pensiline. Stop di aerei - bus e treni : sarà caos : Avrà una durata di 24 ore lo sciopero generale indetto per l’8 marzo dai sindacati di base in tutti i settori pubblici e privati. Lo sciopero, organizzato in concomitanza della Festa della Donna, coinvolgerà anche il trasporto pubblico locale, aereo e ferroviario con possibili disagi per i passeggeri. Vediamo, nel dettaglio, tutte le informazioni utili per chi deve mettersi in viaggio nella giornata dell’8 marzo. Il Gruppo ...

FS Italiane - Frecce Trenitalia regolari in occasione dello Sciopero dell'8 marzo : Teleborsa, - Tutte le Frecce di Trenitalia , Rosse Argento e Bianche , circoleranno regolarmente giovedì 8 marzo, in occasione dello sciopero del personale del Gruppo FS Italiane proclamato da alcuni ...

Roma - giovedì 8 marzo Sciopero dei mezzi pubblici : a rischio anche i treni : giovedì 8 marzo trasporto pubblico a rischio per lo sciopero generale di 24 ore indetto dal sindacato Usb a livello nazionale. A Roma l'agitazione interesserà, dalle 8,30 alle 17 e dalle 20 a fine ...