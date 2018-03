Scappata perché costretta a mendicare

Napoli - 17enne trovata per strada : “Venduta quando ero piccola. Scappata perché mi maltrattavano” : Ha raccontato di essere Scappata dai suoi aguzzini, ai quali era stata venduta quando era ancora piccola. Una 17enne, la cui scomparsa era stata denunciata dal sedicente padre qualche giorno fa, è stata trovata dagli agenti della Polizia Municipale di Napoli in via Toledo, nel centro cittadino, infreddolita e avvolta tra coperte e cartoni. La ragazzina è stata notata da alcuni volontari che hanno provveduto a ricoverarla in un istituto religioso ...